आज क्या बनाऊं: डिनर में बनाना चाहते हैं कुछ यूनिक और टेस्टी तो एक बार जरूर ट्राई करें राजस्थानी प्याज की सब्जी

Rajasthani Onion Sabji: अगर आप राजस्थानी खाने के शौकीन हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें प्याज की स्वादिष्ट सब्जी. सबसे अच्छी बात ये कि इसे कम समय और कम सामग्री में बनाया जा सकता है.

Rajasthani Onion Sabji: राजस्थानी प्याज की सब्जी कैसे बनाएं.

Onion Sabji For Dinner: अगर आप भी एक ही तरह की सब्जी खाकर हो गए हैं बोर तो एक बार जरूर ट्राई के ये स्पेशल सब्जी. दरअसल हम एक लंबे दिन को खत्म करने के बाद कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं, लेकिन वर्किंग डे हम पर भारी पड़ता है और इसलिए हमारे पास कुछ ज्यादा बनाने का समय नहीं होता क्योंकि, शरीर में काफी थकान महसूस होती है. लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आप कुछ टेस्टी नहीं खा सकते हैं. अगर आप भी कम समय में कुछ टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो आप प्याज की सब्जी बना सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

प्याज की सब्जी भारत के रेगिस्तानी राज्य- राजस्थान की एक टेस्टी डिश है. चूंकि शुष्क क्षेत्र में बहुत कम सब्जियों की खेती होती है, यहां तक ​​​​कि प्याज जैसी बुनियादी चीज भी एक डिश में शो-स्टीलर बन सकती है. आप इस प्याज की सब्जी को अपनी पेंट्री में उपलब्ध कम सामग्री के साथ आसानी से बना सकते हैं. इसकी तैयारी में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. इस प्याज की सब्जी में एक क्रीमी और स्पाइसी दही बेस्ड ग्रेवी है जो प्याज के स्वाद को बढ़ाती है. 

कैसे बनाएं राजस्थानी प्याज सब्जी- (Rajasthani Onion Sabji Recipe)

इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले दही और पानी को मिलाएं. जब यह एक साथ मिल जाए.  तब दही के मिक्स में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें. पैन को गैस पर रखें. घी में जीरा भून लें, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डालकर एक मिनट तक चलाएं. प्याज़ डालें, आप या तो उन्हें काट सकते हैं या करी में साबुत प्याज़ डाल सकते हैं. प्याज को तब तक पकाते रहें जब तक कि प्याज एक सुंदर ब्राउन कलर का न हो जाए. दही का मिक्स्चर डालें और आंच को तेज कर दें. प्याज को नमी सोखने तक पकने दें. आपकी सब्जी बनकर तैयार है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

