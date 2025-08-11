प्याज काटते समय अब नहीं गिरेगा एक भी आंसू, बस अपनाएं ये टिप्स

Easy Onion Cutting Hack: प्याज के बिना मानों हर सब्जी अधूरी है. ये जितना खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए फेमस है, उतना ही काटते समय आंखों से आंसू निकालने के लिए भी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल प्याज में सल्फर होता है जो वातावरण में गैस के रूप में फैलकर आंखों में जलन पैदा कर सकता है. कई लोग इसके कारण आंसू आने की समस्या से परेशान रहते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप प्याज काटते समय आंखों से आंसू आने से बच सकते हैं.

Pyaj Katne Se Aansu Kyu Aate Hai | Pyaj Katne Par Aansu Kaise Roke | Hack For Cutting Onions Without Crying

प्याज के रोने से कैसे बचें?

ठंडा करें: ठंडा प्याज कम सल्फर यौगिक छोड़ता है. इसलिए प्याज को काटने से पहले कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें फिर कुछ देर बाद इसे निकालकर काटना शुरू करें. इससे आंखों में जलन कम होगी.

पानी में काटें: प्याज को पानी में काटने से सल्फर पानी में घुल जाता है और वातावरण में नहीं फैल पाता जिससे आंखों में जलन कम होती है. आप चाहें, तो इस उपाय को भी आजमा सकते हैं.

तेज चाकू का इस्तेमाल करें: तेज चाकू से प्याज काटने के दो फायदे हैं. पहला, प्याज जल्दी कट जाता है और दूसरा वातावरण में कम सल्फर यौगिक निकलते हैं जिससे आंखों में जलन नहीं होती है.

पंखे के नीचे काटे: पंखे के नीचे बैठकर प्याज काटने से सल्फर यौगिक वातावरण में फैलने से पहले ही उड़ जाते हैं, जिससे आंखों में जलन कम होती है.

