कोलेस्ट्रॉल को धड़ाम कर देगा इस सब्जी का जूस, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Onion Juice Benefits In Hindi: भारतीय किचन में मौजूद सब्जियां और मसाले न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि, शरीर के लिए भी गुणकारी हैं. प्याज भी उन्हीं में से एक है जिसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. आपको बता दें कि प्याज में सोडियम, पोटैशियम, फोलेट्स, विटामिन ए, सी, और ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे गुण शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. अगर आप भी शरीर में बढ़े कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं इसका सेवन कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए प्याज के रस का सेवन.

प्याज का रस पीने के फायदे- Pyaaz Ka Ras Pine Ke Fayde:

1. कोलेस्ट्रॉल-

कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है प्याज का रस. अगर आप बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं. दरअसल प्याज में क्वेरसेटिन नामक एक यौगिक होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है.

2. पाचन-

प्याज में फाइबर और प्रीबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन में सहायता कर सकते हैं और आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं. इतना ही नहीं इसमें मौजूद प्रीबायोटिक्स आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे पाचन क्रिया बेहतर हो सकती है.

3. स्किन-

प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसमें मौजूद सल्फर मुंहासों को पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है और सीबम उत्पादन को नियंत्रित करता है, जिससे मुंहासे कम हो सकते हैं.

