विज्ञापन
विशेष लिंक

बॉडी क्लीनिंग नहीं, माइंड डिटॉक्स भी है नहाना, जानिए रोज नहाने के चमत्कारी फायदे

Bathing Benefits In Hindi: हम रोज नहाते हैं ताकि शरीर साफ रहे, ताजगी महसूस हो और दिन की शुरुआत एनर्जी से हो. लेकिन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि नहाने के बाद सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी हल्का और शांत लगता है? आइए जानते हैं नहाना तन के साथ मन की शुद्धि का साधन कैसे है.

Read Time: 3 mins
Share
बॉडी क्लीनिंग नहीं, माइंड डिटॉक्स भी है नहाना, जानिए रोज नहाने के चमत्कारी फायदे
Bathing Benefits: सही समय और तरीके से किया गया स्नान शरीर की थकान मिटाता है.

Bathing Health Benefits: हम सबके लिए नहाना यानी स्नान एक रोज की आदत है, लेकिन आयुर्वेद में स्नान को सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मन और आत्मा को ताजगी देने वाला एक संपूर्ण कर्म माना गया है. सही समय और तरीके से किया गया स्नान शरीर की थकान मिटाता है, मन को शांत करता है और दिनभर ऊर्जा से भर देता है. अगर आप सुबह व्यायाम करते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार आपको व्यायाम के आधे से एक घंटे बाद स्नान करना चाहिए. ऐसा करने से बॉडी टेंपरेचर बैलेंस रहता है और मांसपेशियों को भी आराम मिलता है. पसीना सूख जाने के बाद नहाने से सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं नहीं होतीं और शरीर पर ठंडे पानी का असर अच्छा पड़ता है.

ये भी पढ़ें: वैज्ञानिकों का दावा, सिर्फ 20 दिन में गंजी खोपड़ी पर उगेंगे नए बाल, हेयर ग्रोथ के लिए बनाया चमत्कारी सीरम

रेगुलर नहाने के कई बड़े फायदे:

यह बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकता है और गंजेपन की समस्या को भी कम करता है. जब शरीर से गर्मी और गंदगी निकल जाती है, तो सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं. यही कारण है कि पुराने समय में लोग स्नान को ध्यान और शुद्धिकरण का हिस्सा मानते थे.

स्नान का एक और बड़ा लाभ है, यह नींद को बेहतर बनाता है. जब आप नहाते हैं, तो शरीर और मन दोनों को ठंडक और आराम मिलता है. खासकर व्यायाम के बाद जब शरीर गर्म हो जाता है, तो स्नान करने से शरीर का तापमान सामान्य होता है और दिनभर की थकान मिट जाती है। इससे रात को नींद गहरी और सुकूनभरी आती है.

अगर आप स्नान को थोड़ा और खास बनाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ प्राकृतिक चीजें भी शामिल करें. जैसे नहाने के पानी में कुछ बूंदें नीम, चंदन या गुलाब के अर्क की डालें. ये न सिर्फ सुगंध देंगे बल्कि त्वचा को भी ताजगी और चमक देंगे. सर्दियों में हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करें, जबकि गर्मियों में ठंडे पानी से नहाना शरीर को ठंडक देता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shower, Bathing, Bathing Benefits, Daily Shower Health Benefits, Nahane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com