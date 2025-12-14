अक्षय खन्ना के सौतेले छोटे भाई की 5 फोटो, हाइट से लेकर लुक्स में लगते हैं पापा विनोद खन्ना की कॉपी, फैंस बोले- हैंडसम बॉय

(Akshaye Khanna) अक्षय खन्ना इन दिनों धुरंधर (Dhurandhar) फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत रहे हैं. आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 9 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 400 करोड़ के पार हो गई है. हालांकि सोशल मीडिया पर फिल्म के बॉक्स ऑफिस से ज्यादा अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ हो रही है. इसी बीच सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के सौतेले भाई और सुपरस्टार विनोद खन्ना के सबसे छोटे बेटे साक्षी खन्ना (Sakshi Khanna) की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे देखने के बाद फैंस कह रहे हैं कि वह पापा की पूरी कॉपी हैं.



साक्षी खन्ना बॉलीवुड सुपरस्टार विनोद खन्ना और उनकी दूसरी पत्नी कविता खन्ना के छोटे बेटे हैं. उनका जन्म 12 मई 1991 में मुंबई में हुआ. वह अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना के छोटे भाई होने के साथ साथ श्रद्धा खन्ना के भाई भी हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो साक्षी फिल्मी परिवार से आते हैं. वहीं उन्होंने कई बड़े प्रोडक्शन्स संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी और मिलन लूथरिया की वन्स अपॉन टाइम इन मुंबई दोबारा में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी छोटे प्रॉजेक्ट्स के जरिए हाथ आजमाया.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मानें तो साक्षी मिलन लूथरिया की फिल्म से डेब्यू करने वाले हैं. हालांकि प्रोजक्ट फाइनल नहीं हुआ. लेकिन डायरेक्टर ने उनकी तारीफ में कहा, "साक्षी बहुत टैलेंटेड हैं, और रोल भी मुश्किल है. इसलिए उन्हें अगले कुछ महीनों में बहुत सारा होमवर्क करना होगा."

इसके अलावा साक्षी खन्ना ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है. वहीं सोशल मीडिया पर भी वह काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, जिसे देख फैंस तारीफ करते हैं. और कहते हैं कि वह पापा विनोद खन्ना की कार्बन कॉपी हैं.