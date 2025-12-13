विज्ञापन

धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया टीवी और फिल्म एक्टर्स में फर्क, बोले- एक एक्टर की तरह काम करो

धुरंधर फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक्स पर उन लोगों के सवाल का जवाब दिया है, जो पूछते हैं कि क्या टीवी एक्टर और फिल्म एक्टर में कोई फर्क होता है?

Read Time: 3 mins
Share
धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया टीवी और फिल्म एक्टर्स में फर्क, बोले- एक एक्टर की तरह काम करो
धुरंधर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट
नई दिल्ली:

धुरंधर फिल्म की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है. जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे सितारे नजर आए तो वहीं टीवी की दुनिया के भी जाने माने चेहरे नजर आए, जिसमें क्रिस्टल डिसूजा, आयशा खान, मानव गोहिल , सौम्या टंडन और गौरव गेरा जैसे सितारे हैं. इसके चलते सोशल मीडिया पर टीवी एक्टर्स की तारीफें हो रही हैं. लेकिन इसी बीच धुरंधर के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया है, जो अक्सर पूछते हैं कि टीवी और फिल्म एक्टर में क्या फर्क है?

मुकेश छाबड़ा ने एक्स पर लिखा, आप जानते हैं, मैं यह बात साफ कहना चाहता हूं कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या टीवी एक्टर और फिल्म एक्टर में कोई फर्क होता है. मेरा जवाब हमेशा 'नहीं' होता है. टेलीविजन एक्टर मेरे लिए बहुत खास हैं. मुझे अपने कुछ बेहतरीन कलाकार टेलीविजन से ही मिले हैं. जो एक्टर मुझसे पूछते रहते हैं, "फिल्म करनी है", उनके लिए मेरी सलाह है - एक एक्टर की तरह काम करो. बस काम करते रहो. इंतजार मत करो. OTT, टीवी, फिल्में, थिएटर, स्टेज - जो भी मौका मिले, उसे करो.

आगे वह लिखते हैं, क्योंकि आखिर में, माध्यम से ज्यादा काम जरूरी होता है. मेरे लिए, एक एक्टर एक्टर होता है. टैलेंट हर जगह होता है. और आखिर में, सभी एक्टर्स को धन्यवाद - आपकी कड़ी मेहनत, आपके सब्र और अपनी कला पर आपके भरोसे के लिए. मैं आप सभी की सच में इज्जत करता हूं और तारीफ करता हूं. इस पोस्ट पर लोगों ने कास्टिंग डायरेक्टर का सपोर्ट किया है.

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, यह सच है. साक्षी तंवर, मोना सिंह, राजीव खंडेलवाल, लक्ष्य, बरखा बिष्ट, पल्लवी जोशी, शेफाली शाह और अन्य आर्टिस्ट टीवी से आए हैं और अब हम उन्हें फिल्मों और वेब सीरीज में अपना जादू बिखेर रहे हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, भारत के बड़े बड़े सुपरस्टार्स टीवी से आए हैं. अगर आपकी सोच और मेहनत है तो आप जरुर कामयाब होंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Mukesh Chhabra, Dhurandhar Casting Director, Casting Director
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com