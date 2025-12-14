विज्ञापन
कैसे सांस ले दिल्‍ली? AQI 500 पहुंचा के करीब, ग्रैप-4 लागू, आखिर कब सुधरेंगे हालात

Delhi Air Pollution: दिल्‍ली का हवा बेहद 'जहरीली' हो गई है, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है. दिल्‍ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में भी वायु प्रदूषण का स्‍तर खतरनाक स्‍तर पर पहुंच गया है. दिल्‍ली में रविवार सुबह औसत एक्‍यूआई 462 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण का बेहद गंभीर स्‍तर है. रोहिणी का एएक्‍यूआई लेवल 499 तक पहुंच गया है.

  • दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में 500 के करीब पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर स्तर दर्शाता है
  • दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रैप-4 लागू कर लोगों को सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है
  • नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम है
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है. देश की राजधानी के कई इलाकों में औसत वायु गुणवत्‍ता स्‍तर (AQI) 500 के करीब पहुंच गया है. दिल्‍ली की हवा इतनी 'जहरीली' हो गई है कि सरकार को ग्रैप-4 लागू करना पड़ा है. दिल्‍ली से  सटे नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में भी वायु प्रदूषण का स्‍तर खतरनाक स्‍तर पर पहुंच गया है. दिल्‍ली में रविवार सुबह औसत एक्‍यूआई 462 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण का बेहद गंभीर स्‍तर है.  रोहिणी का एएक्‍यूआई लेवल 499 तक पहुंच गया है. इसके अलावा आनंद विहार का 491, अशोक विहार का 493, बवाना का 498, जहांगीर पुरी का 495 और विवेक विहार का एक्‍यूआई लेवल 495 तक पहुंच गया है. ऐसे में लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है.

डॉक्‍टर्स की मानें तो इस माहौल में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, सिर में दर्द जैसी समस्‍या हो सकती हैं. इस जहरीली हवा में लंबे समय तक रहने से फेफड़ों पर काफी बुरा असर पड़ता है.

