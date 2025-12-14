दिल्‍ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है. देश की राजधानी के कई इलाकों में औसत वायु गुणवत्‍ता स्‍तर (AQI) 500 के करीब पहुंच गया है. दिल्‍ली की हवा इतनी 'जहरीली' हो गई है कि सरकार को ग्रैप-4 लागू करना पड़ा है. दिल्‍ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में भी वायु प्रदूषण का स्‍तर खतरनाक स्‍तर पर पहुंच गया है. दिल्‍ली में रविवार सुबह औसत एक्‍यूआई 462 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण का बेहद गंभीर स्‍तर है. रोहिणी का एएक्‍यूआई लेवल 499 तक पहुंच गया है. इसके अलावा आनंद विहार का 491, अशोक विहार का 493, बवाना का 498, जहांगीर पुरी का 495 और विवेक विहार का एक्‍यूआई लेवल 495 तक पहुंच गया है. ऐसे में लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है.

डॉक्‍टर्स की मानें तो इस माहौल में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, सिर में दर्द जैसी समस्‍या हो सकती हैं. इस जहरीली हवा में लंबे समय तक रहने से फेफड़ों पर काफी बुरा असर पड़ता है.