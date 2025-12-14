IND vs SA 3rd T20I Highlights: धर्मशाला में हो रहे सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने तीन विकेट खोकर 7 विकेट से मुकाबले को जीत लिया और सीरीज में 2 - 1 से बढ़त हासिल कर लिया. इस मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैन ऑफ द मैच रहें. इससे पहले टीम इंडिया को पहला झटका अभिषेक शर्मा और दूसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा और फिर कप्तान सूर्या 2 चौके की मदद से 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इससे पहले अभिषेक शर्मा के जिस तूफानी अंदाज़ का फैंस को इंतजार था आज वो उसमे नजर आ रहे थे और उन्होंने सबसे ज्यादा 18 गेंदों में 3 चौके और तीन छक्के के साथ 35 रन बनाए. शुभमन गिल भी आज अच्छे लय में नजर आए. (SCORECARD)

भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को 117 रनों पर समेट दिया. एडेन मारक्रम को छोड़कर कोई भी अन्य बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया. अर्शदीप ने पहले ओवर में रीज़ा हेंड्रिक्स का शिकार किया. इस विकेट के साथ ही विकटों का जो पतझर शुरू हुआ वो ओटनील बार्टमैन के विकेट पर जाकर रूका.

भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके. मारक्रम ने 46 गेंदों में 61 रन बनाए. उनके अलावा दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज फरेरा रहे, जिन्होंने 20 रनों का योगदान दिया. जबकि 8 अफ्रीकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. बता दें, अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. इसके साथ ही भारतीय टीम में दो बदलाव किये गए जिसमे अक्षर पटेल और बुमराह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे और हर्षित-कुलदीप को प्लेइंग 11 में मौका मिला. वहीं अफ्रीका ने इस मैच के लिए कॉर्बिन बॉश, ट्रिस्टन स्टब्स और एनरिक नोर्त्जे को वापस बुलाया,

इससे पहले भारत ने कटक में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले को 101 रन से अपने नाम किया था. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे मुकाबले को 51 रन से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी, लेकिन अब एक बार फिर बढ़त भारत के पास है. दोनों देशों के बीच टी20 सीरीज के शेष दो मुकाबले लखनऊ और अहमदाबाद में क्रमश: 17 दिसंबर और 19 दिसंबर को खेले जाने हैं.

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी हैं दोनों टीमें

भारतीय प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नोर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन