IND vs SA 3rd T20I Highlights: धर्मशाला में हो रहे सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने तीन विकेट खोकर 7 विकेट से मुकाबले को जीत लिया और सीरीज में 2 - 1 से बढ़त हासिल कर लिया. इस मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैन ऑफ द मैच रहें. इससे पहले टीम इंडिया को पहला झटका अभिषेक शर्मा और दूसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा और फिर कप्तान सूर्या 2 चौके की मदद से 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इससे पहले अभिषेक शर्मा के जिस तूफानी अंदाज़ का फैंस को इंतजार था आज वो उसमे नजर आ रहे थे और उन्होंने सबसे ज्यादा 18 गेंदों में 3 चौके और तीन छक्के के साथ 35 रन बनाए. शुभमन गिल भी आज अच्छे लय में नजर आए. (SCORECARD)
भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को 117 रनों पर समेट दिया. एडेन मारक्रम को छोड़कर कोई भी अन्य बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया. अर्शदीप ने पहले ओवर में रीज़ा हेंड्रिक्स का शिकार किया. इस विकेट के साथ ही विकटों का जो पतझर शुरू हुआ वो ओटनील बार्टमैन के विकेट पर जाकर रूका.
भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके. मारक्रम ने 46 गेंदों में 61 रन बनाए. उनके अलावा दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज फरेरा रहे, जिन्होंने 20 रनों का योगदान दिया. जबकि 8 अफ्रीकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. बता दें, अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. इसके साथ ही भारतीय टीम में दो बदलाव किये गए जिसमे अक्षर पटेल और बुमराह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे और हर्षित-कुलदीप को प्लेइंग 11 में मौका मिला. वहीं अफ्रीका ने इस मैच के लिए कॉर्बिन बॉश, ट्रिस्टन स्टब्स और एनरिक नोर्त्जे को वापस बुलाया,
इससे पहले भारत ने कटक में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले को 101 रन से अपने नाम किया था. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे मुकाबले को 51 रन से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी, लेकिन अब एक बार फिर बढ़त भारत के पास है. दोनों देशों के बीच टी20 सीरीज के शेष दो मुकाबले लखनऊ और अहमदाबाद में क्रमश: 17 दिसंबर और 19 दिसंबर को खेले जाने हैं.
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी हैं दोनों टीमें
भारतीय प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती
साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नोर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन
IND vs SA LIVE Score, 3rd t20i: भारत ने अफ्रीका को 7 विकेट से रौंदा
अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी, भारत ने अफ्रीका को 7 विकेट से रौंदा, सीरीज में हासिल की 2 - 1 की बढ़त
टीम इंडिया ने अफ्रीका को 7 विकेट से रौंदा, सीरीज में हासिल की 2 - 1 की बढ़त
IND vs SA LIVE Score, 3rd t20i: कप्तान सूर्यकुमार यादव लौटे पवेलियन
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने लगातार दो गेंदों पर दो बॉउंड्री लगाकर अपने बल्लेबाजी का अंदाज़ फैंस को दिखाया है जिसे फैंस लंबे समय से मिस कर रहे थे और इसके अगली गेंद पर सूर्या आउट होकर पवेलियन लौट गए
IND vs SA 3rd T20I: जीत से कुछ कदम दूर भारत
दक्षिण अफ्रीका ने तिलक वर्मा के विकेट के लिए रिव्यु लिया था जो की तीसरे अंपायर ने नकार दिया और फैसला नॉटआउट रहा. टीम इंडिया को जीत के लिए 20 रन की जरुरत है
IND vs SA LIVE Score, 3rd t20i: भारत को लगा दूसरा झटका
भारत को लगा दूसरा झटका, शुभमन गिल 28 रन बनाकर लौटे पवेलियन
IND vs SA 3rd T20I Live: एकतरफा जीत ओर भारत
भारत अपने 10 ओवर के खेल में एकतरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, टीम इंडिया को यहां से आखिरी 10 ओवर में जीत के लिए 30 रनों की जरुरत है, इस बीच शुभमन गिल और तिलक वर्मा लगातार रन बटोर रहे हैं.
भारत 88/1 (10 ओवर)
IND vs SA 3rd T20I Live Updates: जीत के लिए 68 गेंदों में 33 रन की जरुरत
टीम इंडिया 118 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अब जीत के बहुत कररब पहुंच चुकी है, यहां से भारत को अब जीत के लिए 68 गेंदों में 33 रन की जरुरत है.
भारत 85/1 (9 ओवर)
IND vs SA LIVE Score, 3rd t20i: टीम इंडिया को लगा पहला झटका
टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लग चुका है, फिलहाल शुभमन गिल और तिलक वर्मा क्रीज़ पर मौजूद हैं.
IND vs SA 3rd T20I Live Updates: धमाल मचा रही अभिषेक-गिल की जोड़ी
अभिषेक शर्मा के जिस तूफानी अंदाज़ का फैंस को इंतजार था आज वो नजर आ रहा है, इसके साथ ही शुभमन गिल भी आज होने बल्ले से रन बटोरने में सफल नजर आ रहे हैं, टीम इंडिया ने 3 ओवर के खेल में 40 रन से ज्यादा बना लिए हैं.
IND vs SA 3rd T20I Live: बाल-बाल बचे गिल
अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत कर दी है, उनके साथ शुभमन गिल भी उनके जोड़ीदार के तौर पर बखूबी साथ दे रहे हैं, हालांकि इसी ओवर में उनके एलबीडब्लू आउट की अपील की गई लेकिन रिव्यु में गेंद बल्ले से लगकर जा रही थी जिसकी वजह से वो बाल-बाल बचे.
IND vs SA LIVE Score, 3rd t20i: भारत ने शुरू किया लक्ष्य का पीछा
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने उतरा भारत
India vs South Africa Live Score: भारत को चाहिए 118 रन
ऑटनील बार्टमैन भी आउट और भारत ने अफ्रीकी टीम को 117 रनों पर समेट दिया है. भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन. पारी के आखिरी ओवर में कुलदीप ने भी अपने विकटों का खाता खोला. इस ओवर में उन्होंने दो विकेट झटके. भारत को जीत के लिए 118 रन चाहिए. अक्षर और बुमराह नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में भारतीय गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से दबदबा बनाए रखा अपना.
20.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 117
India vs South Africa Live Score: नौंवी सफलता भारत को
भारत को नौंवी सफलता मिली है. एनरिक नार्तजे आगे बढ़कर मारने निकले थे, लेकिन चूक गए. जितेश ने आसान सा स्टंप किया. नार्तजे ने 12 गेंद में 12 रन बनाए.
19.3 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 115/9
India vs South Africa Live Score: आखिरी ओवर
अब आखिरी ओवर. अर्शदीप ने इस ओवर से सिर्फ 4 रन दिए. हार्दिक और दुबे का एक-एक ओवर बचा है. उम्मीद है कि हार्दिक ही आखिरी ओवर लेकर आए. लेकिन यह चौंकाने वाला है कुलदीप के हाथों में गेंद थमाई है कप्तान ने. कुलदीप लेकर आएंगे आखिरी ओवर
19.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 115/8
India vs South Africa Live Score: मारक्रम भी लौटे
एडेन मारक्रम को भी जाना होगा. उन्होंने 46 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका को 8वां झटका लगता हुआ. अर्शदीप ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई है. अफ्रीकी टीम का अब 130 का स्कोर करना भी मुश्किल है. आगे की गेंद, पड़ने के बाद बाहर निकली. मारक्रम ने इसे कवर से ऊपर से मारने का प्रयास किया. लेकिन कनेक्शन सही नहीं हुआ. विकेट के पीछे जितेश शर्मा ने आसान सा कैच लपका.
18.3 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 113/8
India vs South Africa Live Score: हर्षित राणा का महंगा ओवर
हर्षित राणा का महंगा ओवर रहा. उन्होंने 19 रन लुटाए इस ओवर में. मारक्रम ने ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, फिर छक्का. ओवर की पांचवीं गेंद पर भी उन्होंने छक्का जड़ा. मारक्रम ऐसे ही खेलते रहे तो अफ्रीकी टीम 150 के करीब पहुंच सकती है. अब आखिरी की 12 गेंद बची हैं.
18.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 111/7
India vs South Africa Live Score: छक्के के साथ पूरा किया अर्द्धशतक
एडेन मारक्रम ने अपना अर्द्धशतक छक्के के साथ पूरा किया.हर्षित राणा के ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ा. यह उनका 10वां टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्द्धशतक है. मारक्रम की यह पारी काफी खास है क्योंकि एक तरफ से विकेट गिरते रहे और दूसरा छोर उन्होंने संभाल कर रखा, जिससे अफ्रीकी टीम 100 का स्कोर पार कर पाई.
17.2 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 102/7
India vs South Africa Live Score: अर्द्धशतक की ओर मारक्रम
क्या बढ़िया ओवर जा रहा था हार्दिक पांड्या का. लेकिन मारक्रम ने आखिरी गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़ा. इस ओवर से 11 रन आए. मारक्रम अपने अर्द्धशतक के करीब है. उन्हें अपना अर्द्धशतक पूरान करने के लिए 8 रन चाहिए. अफ्रीकी टीम का स्कोर 100 के करीब
17.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 92/7
IND vs SA Live Score: वरुण का स्पैल खत्म
वरुण चक्रवर्ती का स्पैल खत्म हुआ. उन्होंने चार ओवरों के अपने स्पैल में 11 रन दिए और 2 शिकार किए. आखिरी ओवर से 4 रन आए हैं. अब चार ओवर बचे हैं. मारक्रम अपने अर्द्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं.
16.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 81/7
IND vs SA Live Score: भारत को सातवीं सफलता
वरुण चक्रवर्ती ने मार्को जानसेन को बोल्ड कर भारत को दिलाई सातवीं सफलता. फुलर गेंद स्टंप की लाइन में. जानसेन बल्ला नीचे लाने में देरी कर गए. ऑफ स्टंप उखड़ गया. जानसेन 7 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हुए. अफ्रीकी टीम पूरे 20 ओवर खेलेगी या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा कि मारक्रम स्ट्राइक पर कितनी देर रहते हैं.
15.1 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 77/7
IND vs SA Live Score: हर्षित ने दिया जीवनदान
बाउंड्री लाइन पर खड़े हर्षित राणा ने मिस जज हुआ, जो आउट होना चाहिए था उस पर चार रन आए. दुबे के इस ओवर से 8 रन आए हैं. यह लगातार दूसरा ओवर है, जब दुबे ने बल्लेबाज को फंसा गी लिया था, लेकिन फील्डर ने निराश किया. अगर हर्षित कैच लपतके तो मारक्रम पवेलियन में होते.
15.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 77/6
IND vs SA Live Score: आखिरी के 6 ओवर
आखिरी के 6 ओवर बचे हैं. क्या अफ्रीकी टीम पूरे ओवर खेल पाएगी. क्रीज पर मार्को जानसेन और एडन मारक्रम हैं. मारक्रम को स्ट्राइक नहीं है. यह आखिरी जोड़ी है, जिसे बैटिंग आती है. एक विकेट और फिर अफ्रीकी टीम का पूरे 20 ओवर खेलना भी मुश्किल होगा.
14.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 69/6
IND vs SA Live Score: भारत को छठी सफलता
भारत को छठी सफलता मिली है. वरुण चक्रवर्ती का यह 50वां टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट हैं. वरुण अब भारत के लिए दूसरे सबसे तेज 50 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. फरेरा को जाना होगा. स्लॉग स्वीप के लिए ललचाया था. फुल डिलवरी थी फरेरा जाल में फंस गए. फरेरा चूके और उनका स्टंप उखड़ गया. फरेरा ने 15 गेंदों में 20 रन बनाए.
13.3 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 69/6
IND vs SA Live Score: अर्शदीप ने टपकाया कैच
अर्शदीप ने फरेरा का कैच टपका दिया है. यह कितना महंगा पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी. अर्शदीप जज नहीं कर पाए. पिच पर स्लोअर डिलवरी थी. फरेरा ने इसे मैदान से बाहर भेजने का मन बनाया. लेकिन फ्लैट खेल गए. लॉन्ग ऑन पर खड़े अर्शदीप दौड़े. आगे की तरफ उन्होंने डाइव लगाई. लेकिन गेंद उनके हाथ में आने के बाद छिटक गई. फरेरा को 14 के स्कोर पर जीवनदान मिला है. दुबे के इस ओवर से 9 रन आए हैं.
13.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 67/5
IND vs SA Live Score: कुलदीप को मार पड़ी
कुलदीप अपना पहला ओवर लेकर आए और महंगे साबित हुए. फरेरा ने ओवर की पांचवीं गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ा. इस ओवर से 10 रन आए हैं. अफ्रीकी टीम का स्कोर 50 पार हुआ.
12.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 58/5