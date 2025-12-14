महाराष्ट्र में 18 साल पहले 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या, यूपी से दबोचा गया आरोपी

वो कहते हैं ना बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा होता है, अपराधी कितनी भी कोशिश कर ले एक दिन वह फंस ही जाता है. यूपी के नंदलाल के साथ भी यही हुआ. महाराष्ट्र में एक 5 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसका अपहरण किया और बलात्कार कर बच्ची की हत्या कर दी. इसके बाद वह फरार हो गया. उस समय उसकी उम्र 22 साल थी, 18 साल तक ये मामला चलता रहा, आरोपी गिरफ्त से बाहर और घरवाले न्याय की आस में थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन आखिरकार बच्ची के परिवार की उम्मीद अब जगी है कि उनकी बच्ची को इंसाफ मिलेगा, नंदू यूपी से गिरफ्तार हो गया है.

बता दें कि महाराष्ट्र के वसई में माणिकपुर पुलिस स्टेशन में 2007 में दर्ज हुए इस जघन्य अपराध के आरोपी को यूपी से गिरफ्तार करने में क्राइम डिटेक्शन यूनिट-2 को बड़ी सफलता मिली है. यह आरोपी एक 5 वर्षीय बच्ची का अपहरण करने के बाद बलात्कार और हत्या करके फरार हो गया था. इसका नाम नंदलाल उर्फ नंदू विश्वकर्मा है. वसई पूर्व के सातिवाली स्थित अवधराम चाल में रहने वाले बाबूलाल जगईप्रसाद गौतम की 5 वर्षीय बेटी, गीतादेवी बाबूलाल गौतम का अपहरण उसी इलाके में रहने वाले आरोपी नंदलाल उर्फ नंदू विश्वकर्मा ने चॉकलेट का लालच देकर किया था. अपहरण के बाद आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया, वो यहीं नहीं रुका उसने बेरहमी से बच्ची को पीटा और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

इस संबंध में 01/04/2007 को माणिकपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 363 (अपहरण), और 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी तभी से ही पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था. मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक ने इस तरह के अनसुलझे हत्या के मामलों की समानांतर जांच करके उन्हें सुलझाने का आदेश दिया था. इसी के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वसई क्राइम डिटेक्शन यूनिट-2 ने 18 साल बाद इस अपराध को सुलझाने में सफलता हासिल की है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी नंदलाल उर्फ नंदू विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गाँव में छिपा हुआ है. क्राइम डिटेक्शन यूनिट-2 की टीम ने जांच करते हुए 10 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के खरदौरी गांव से आरोपी नंदलाल उर्फ नंदू विश्वकर्मा को धर दबोचा.