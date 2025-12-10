रात को गुनगुने पानी में नहाने से क्या होता है? जान लीजिए कमाल के 5 फायदे

Benefits of Bathing in Lukewarm Water at Night: भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून की नींद मिलना किसी वरदान से कम नहीं. हम दिनभर काम के बोझ, तनाव और भाग-दौड़ से जूझते रहते हैं, जिसका सीधा असर हमारी रातों की नींद पर पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बेहद सरल आदत इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में काफी मदद कर सकती है? हम बात कर रहे हैं सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की. दरअसल, यह न सिर्फ शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है, बल्कि गहरा शांति और आराम का अनुभव भी देता है. आइए जानते हैं कि रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने के और क्या-क्या अद्भुत फायदे होते हैं.

1. स्ट्रेस होगा दूर

अगर दिनभर की भागदौड़ के बाद आपको थकान और स्ट्रेस महसूस होता है तो आप रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में नहा सकते हैं. इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है. इसके अलावा एंजाइटी को कम करने के लिए भी गुनगुने पानी में नहाना फायदेमंद होता है.

गुनगुने पानी में नहाने से ब्लड वेसल्स फैलती हैं जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है. साथ ही इससे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होता है. परिणामस्वरूप इससे शरीर एनर्जी के साथ काम कर पाता है.

रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में नहाने से दिमाग शांत होता है और मानसिक शांति मिलती है. साथ ही नींद की क्वालिटी भी धीरे-धीरे बेहतर होती है जिससे काम करने का फोकस भी बढ़ जाता है.

रात को गुनगुने पानी में नहाने से स्किन की अच्छे से सफाई हो जाती है. दरअसल, गर्म पानी पोर्स को खोलता जिससे धूल-मिट्टी जैसी गंदगी आसानी से साफ हो जाती है. इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है जिससे स्किन निखर जाती है. हालांकि नहाने के लिए ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, वरना ड्राईनेस का भी सामना करना पड़ सकता है.

अच्छी और गहरी नींद के लिए गुनगुने पानी में नहाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दरअसल, इससे शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है, तनाव कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. यही कारण है कि सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने से नींद जल्दी आती है और स्लीप क्वालिटी भी बेहतर होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.