India vs Pakistan U19 Asia Cup Highlights: भारत ने ऑलराउंडर कनिष्क चौहान और तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन की अगुवाई में अनुशासित गेंदबाजी की बदौलत रविवार को अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को 90 रन से करारी शिकस्त दी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.1 ओवर में 240 रन का स्कोर खड़ा किया जिसमें आरोन जॉर्ज ने 85 रन बनाए. उनके अलावा कप्तान आयुष म्हात्रे (38) और चौहान (46) ने भी उपयोगी योगदान दिया. इसके बाद 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम शुरुआती झटकों से नहीं उबर पाई और 41.2 ओवर में 150 रन पर ऑल आउट हो गई. (Scorecard)
भारत ने तेज शुरुआत की जिसमें कप्तान म्हात्रे ने 25 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाए. लेकिन मोहम्मद सैयाम ने पहले 10 ओवर के अंदर दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट कर दिया. इसके बाद जॉर्ज ने पारी को संभाला. वह लगातार गैप ढूंढकर रन जुटाते रहे जिससे बीच के ओवरों में उन्होंने स्थिरता बनाए रखी. चौहान ने आखिरी ओवरों में तेज बल्लेबाजी जिसमें तीन छक्के शामिल थे और भारत को नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के बावजूद 230 रन के पार पहुंचाने में मदद की.
पाकिस्तान के लिए सैयाम ने 67 रन देकर और अब्दुल सुभान ने 42 रन देकर तीन तीन विकेट झटके जबकि निकाब शफीक ने दो विकेट लिए. पाकिस्तान की पारी की शुरुआत खराब रही. उसके 30 रन के स्कोर पर चार विकेट गिर गए जिसमें देवेंद्रन ने शुरुआती स्पैल में तीन विकेट लिए.
कप्तान फरहान यूसुफ (23) और हुजैफा अहसान ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन चौहान की धारदार ऑफ-स्पिन ने इस साझेदारी को तोड़ दिया. अहसान पाकिस्तान के लिए 83 गेंद में 70 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई साथ नहीं मिला. चौहान ने 33 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि देवेंद्रन ने 16 रन देकर तीन विकेट हासिल किए जिससे भारत ने मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की.
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी थी दोनों टीमें
भारत U19 प्लेइंग XI: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल
पाकिस्तान U19 प्लेइंग XI: उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा.
ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Highlights: India Vs Pakistan Straight from ICCA Dubai
India vs Pakistan LIVE: भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से रौंदा
चलिए विकेट आ गया है और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से रौंदा दिया है. किशन कुमार ने अली रजा शिकार किया. पाकिस्तान 150 पर सिमटी. भारत की जीत में दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने अहम भूमिका निभाई. दीपेश देवेंद्रन ने 7 ओवर में 16 रन देते हुए 3 विकेट झटके. जबकि कनिष्क ने 10 ओवर में 33 रन देते हुए 3 विकेट झटके. भारत इस जीत के साथ ही प्वॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गया है.
41.2 ओवर: पाकिस्तान 150
India vs Pakistan LIVE: भारत को नौंवी सफलता
India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: किशन कुमार ने मोहम्मद सय्याम का विकेट झटका और इसके साथ ही जीत से एक विकेट दूर भारतीय टीम. आयुष म्हात्रे ने कवर पर शानदार कैच लपका. सय्याम 2 रन बनाकर आउट हुए.
39.5 ओवर: पाकिस्तान 143/9
India vs Pakistan LIVE: भारत को आठवीं सफलता
भारत को आठवीं और बड़ी सफलता मिली है. हुजैफा अहसन जो अभी तक एक छोर पर टिके हुए थे और क्रीज पर टिके थे, उन्हें जाना होगा. कनिष्क पटेल ने अपना काम किया. एक बार फिर मारकर खेलने का प्रयास था. लेकिन डीप मिड विकेट पर लपके गए. वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का कैच लपका है.
38.3 ओवर: पाकिस्तान 138/8
India vs Pakistan LIVE: हेनिल पटेल का महंगा ओवर
हेनिल पटेल का महंगा ओवर रहा. इस ओवर से 9 रन आए. पाकिस्तान को अब 66 गेंद में 103 रन चाहिए. भारत की नजर हुजैफा अहसन के विकेट पर है.
38.0 ओवर: पाकिस्तान 138/7
India vs Pakistan LIVE: 72 में चाहिए 112
पाकिस्तान को जीत के लिए 72 गेंद में 112 रनों की जरूरत है. पाकिस्तान के लिए जरूरी रन रेट बढ़कर 9.33 का हो गया है, जबकि उसका मौजूदा रन रेट 3.49 का है. पाकिस्तान के लिए हुजैफा अहसन अभी तक संघर्ष कर रहे हैं और वो धीरे-धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे हैं.
37.0 ओवर: पाकिस्तान 129/7
India vs Pakistan LIVE: भारत को सातवीं सफलता
भारत को सातवीं सफलता मिली है. कनिष्क की गेंद पर आगे बढ़कर मारने का प्रयास था, लेकिन चूक गए और बाकी काम विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू ने किया. अब्दुल सुभान को जाना होगा. उन्होंने 6 रन बनाए.
36.4 ओवर: पाकिस्तान 129/7
India vs Pakistan LIVE: 84 पर चाहिए 116
पाकिस्तान को जीत के लिए 84 गेंद पर 116 रन बनाने हैं. गेम अभी ऑन है. लेकिन पलड़ा जरूर भारत का भारी है. पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ 4 विकेट हैं और अगर हुजैफा अहसन पवेलियन लौटे तो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी. भारतीय गेंदबाजों की नजरें यहां विकेट पर होंगी. भारत को सातवें विकेट की तलाश है, देखना होगा कि कौन दिलाए यह
35.0 ओवर: पाकिस्तान 125/6
India vs Pakistan LIVE: दीपेश देवेंद्रन का महंगा ओवर
दीपेश देवेंद्रन का महंगा ओवर रहा. दीपेश को विकेट के लिए अटैक पर लाया गया है. ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर चौका आया. पिछले ओवर से 6 रन आए. पाकिस्तान को जीत के लिए 123 रन की जरूरत है. पाकिस्तान का जीत के लिए जरूरी रन रेट बढ़कर 8 से अधिक का हो गया है. बीते 10 ओवर में 41 रन आए हैं.
34.0 ओवर: पाकिस्तान 118/6
India vs Pakistan LIVE: हुजैफा अहसन का पचासा
एक तरफ विकेट गिर रहे हैं और दूसरी तरफ हुजैफा अहसन ने अपना पचासा पूरा किया है. उन्होंने 62 गेंदों पर अपना अर्द्धशतक पूरा किया है. आखिरी ओवर से सिर्फ 3 रन आए हैं. पाकिस्तान को जीत के लिए 129 रन चाहिए.
33.0 ओवर: पाकिस्तान 112/6
India vs Pakistan LIVE: खिलान पटेल को मिली सफलता
आखिरकार खिलान पटेल को सफलता मिली है. हमजा जहूर को जाना होगा. पाकिस्तान को छठा झटका लगता हुआ यहां पर. उठा कर मारने का प्रयास था, लेकिन विहान ने जबरदस्त कैच लपका. हमजा 20 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हुए.
31.4 ओवर: पाकिस्तान 109/6
India vs Pakistan LIVE: 100 पार पाकिस्तान
पाकिस्तान का स्कोर 100 पार हो चुका है. आखिरी ओवर से 3 रन आए हैं. खिलान पटेल को विकेट की तलाश है. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान का रन रेट बढ़कर अब 7.37 का हो गया है. उसे 19 ओवर में जीत के लिए 140 रन बनाने हैं.
30.0 ओवर: पाकिस्तान 101/5
India vs Pakistan LIVE: 100 के करीब पाकिस्तान
पाकिस्तान का स्कोर 100 के करीब है. आखिरी दो ओवर से 13 रन आए हैं. कनिष्क चौहान और खिलान पटेल रनों की गति पर लगाम लगाए हुए हैं, लेकिन भारत को यगां पर विकेट चाहिए होगा. अगर भारत को यहां पर एक या दो विकेट और मिल गया तो काम हो गया.
29.0 ओवर: पाकिस्तान 98/5
India vs Pakistan LIVE: पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन में
पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है और उसे जीत के लिए अभी 163 रनों की जरूरत है. पाकिस्तान मुश्किल में है. कप्तान ने वैभव को जिस काम के लिए अटैक पर लगाया था, वो उन्होंने कर दिखाया. क्रीज पर अब हमजा जहूर आए हैं. पाकिस्तान को मैच में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने होंगे.
27.0 ओवर: पाकिस्तान 85/5
India vs Pakistan LIVE: वैभव ने गेंद से किया कमाल
वैभव ने पहली ही ओवर में सफलता दिलाई है. वैभव को इसीलिए लाया गया था. 77 पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौटी. इसके साथ ही 38 रनों की साझेदारी टूट गई है. फरहान यूसुफ को जाना होगा. उन्होंने 23 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने दो चौके और एक छक्का लगाया.
23.6 ओवर: पाकिस्तान 77/5
India vs Pakistan LIVE: आखिरी ओवर से 3 रन आए
आखिरी ओवर से 3 रन आए हैं बस. कनिष्क चौहान ने अच्छा ओवर फेंका है. टीम इंडिया को यहां पर एक विकेट चाहिए हर हाल में. पाकिस्तान धीरे-धीरे 100 के स्कोर के करीब पहुंच रही है.
22 ओवर: पाकिस्तान 69/4
India vs Pakistan LIVE: पनप रही साझेदारी
फरहान यूसुफ और हुजैफा अहसन के बीच साझेदारी पनप रही है. साझेदारी अब 36 रनों की हो चुकी है. बीते 10 ओवरों में पाकिस्तान ने 42 रन बटोरे हैं. भारत को जल्द से जल्द यह साझेदारी तोड़ने होगी. अभी स्पिनर हैं दोनों छोर से. आखिरी ओवर से 10 रन आए हैं.
21 ओवर: पाकिस्तान 66/4
India vs Pakistan LIVE: साझेदारी का प्रयास
फरहान यूसुफ और हुजैफा अहसन अभी क्रीज पर हैं और उनकी कोशिश साझेदारी की है. दोनों के बीच 21 रनों की साझेदारी हो चुकी है और पाकिस्तान का स्कोर 50 पार है. विकेट के लिए कप्तान ने हेनिल पटेल को अटैक पर लगाया है. भारत की नजरें यहां विकेट पर है. पाकिस्तान के लिए जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान का रन रेट मौजूदा अभी 2.8 का है और उसका जरूरी रन रेट बढ़कर 6.38 का हो गया है. पाकिस्तान को जीत के लिए 185 रनों की जरूरत है.
20.0 ओवर: पाकिस्तान 56/4
India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया
पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया है. 30 के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुके हैं. भारत की कोशिश इस दबाव को बढ़ाने की होगी. अगर अगले कुछ ओवरों में एक दो विकेट और आ गया तो मैच भारत की मुठ्ठी में होगा. पाकिस्तान को जीत के लिए अभी भी 204 रन चाहिए और उसके लिए मुकाबला यहां से आसान नहीं होने वाला है.
15 ओवर: पाकिस्तान 37/4
India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: पाकिस्तान को चौथा झटका
पाकिस्तान को चौथा झटका लगता हुआ. कनिष्क चौहान ने सफलता दिलाई है. पिछले मुकाबले के शतकवीर उस्मान खान को जाना होगा. अटैक पर आते ही उन्होंने सफलता दिलाई है. उस्मान खान ने 42 गेंद में एक चौका और एक छक्के के दम पर 16 रन बनाए.
13.1 ओवर: पाकिस्तान 30/4
India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: भारत को मिली तीसरा सफलता
दीपेश देवेंद्रन ने आज गेंद से कहर बरपा रहे हैं. उन्होंने तीसरा शिकार किया है. दीपेश देवेन्द्रन ने अब अहमद हुसैन को अभिज्ञान कुंडू के हाथों कैच आउट कराया. बाउंसर थी, जिस पर डक कर गए हुसैन. पवेलियन जाना होगा.
12.5 ओवर: पाकिस्तान 30/3
India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: भारत को मिली दूसरी सफलता
भारत को मिली दूसरी सफलता. अली हसन बलूच को जाना होगा. दीपेश देवेंद्रन ने एक और शिकार किया. अभिज्ञान कुंडू ने शिकार किया. अली हसन बलूच खाता भी नहीं खोल पाए. दीपेश देवेंद्रन घातक गेंदबाजी करते हुए.
10.3 ओवर: पाकिस्तान 24/2
India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: भारत को मिली पहली सफलता
दीपेश देवेंद्रन अटैक पर आए और उन्होंने आते ही विकेट दिलाया है. पिछले मुकाबले के शतकवीर समीर मिन्हास पवेलियन लौट रहे हैं. उन्होंने 20 गेंदों पर 9 रन बनाए हैं. दो चौके लगाए. पहला विकेट आ गया है. भारत को अब यहां से दबाव बनाना होगा.
8.1 ओवर: पाकिस्तान 21/1
India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: पहले विकेट की तलाश में भारत
भारत अभी भी पहले विकेट की तलाश में है. यह ओवर मेडन रहा है. हेनिल पटेल एक छोर से दबाव बना रहे हैं. कनिष्क चौहान और हेनिल लगे हुए हैं और दोनों को विकटों की तलाश है. भारत को अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया ने रन भी नहीं दिए हैं.
6.0 ओवर: पाकिस्तान 17/0
India vs Pakistan LIVE Score: तीन ओवर हुए
तीन ओवर पूरे हो चुके हैं. इस ओवर से 6 रन आए हैं. अभी एक छोर से किशन सिंह हैं और दूसरी छोर से हेनिल पटेल. भारत को शुरुआती सफलता की तलाश है.
3.0 ओवर: पाकिस्तान 10/0
India vs Pakistan LIVE Score: पाकिस्तान ने शुरू किया लक्ष्य का पीछा
भारत से मिले 241 के लक्ष्य का पीछा करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है. भारत की नजरें शुरुआती विकेटों पर होंगी. उस्मान खान और समीर मिन्हास क्रीज पर हैं. उस्मान खान स्ट्राइक पर हैं. किशन कुमार सिंह अटैक की शुरुआत करेंगे.
पाकिस्तान के लिए उस्मान खान और समीर मिन्हास बैटिंग करने आए हैं, और वे 241 रन के टारगेट का पीछा कर रहे हैं. भारत के लिए किशन कुमार सिंह ने बॉलिंग की शुरुआत की. बाएं हाथ के इस सीमर ने पहला ओवर बहुत शानदार फेंका, जिसमें उन्होंने गेंद को बाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर स्विंग किया. उन्होंने मेडन ओवर से शुरुआत की.
India vs Pakistan LIVE Score, U19 Asia Cup 2025: पाकिस्तान कर रहा लक्ष्य का पीछा
भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने उतरा पाकिस्तान