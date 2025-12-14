IND vs SA 3rd T20I: हार्दिक पंड्या का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

Hardik Pandya T20I World Record IND vs SA 3rd T20I: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने एक विकेट लेने के साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वो अब टी20 अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट और 1500 रन बनाने बाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बन गए हैं. इस मैच में एक विकेट की बदौलत हार्दिक पांड्या ने इतिहास रचते हुए टी20ई. इंटरनेशनल इतिहास में 1000+ रन और 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.
🚨 THE MOMENTS HARDIK PANDYA BECOMES FIRST INDIAN & FIRST SEAMER TO HAS 1000+ RUNS & 100+ WICKETS IN T20I HISTORY 🥶— Tanuj (@ImTanujSingh) December 14, 2025
इससे पहले तीसरे T20I में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के बैटिंग लाइन-अप के धागे खोल दिए.
🚨 HARDIK WRITTEN HISTORY 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) December 14, 2025
इससे पहले भारतीय टीम में आज के मुकाबले में जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से मैच में नहीं खेल पाए थे और उनकी जगह हर्षित राणा को शामिल किया, जबकि कुलदीप यादव बीमार अक्षर पटेल की जगह आए. इस मैच के लिए SA ने कॉर्बिन बॉश, ट्रिस्टन स्टब्स और एनरिक नोर्त्जे को वापस बुलाया. पांच मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर पर है.