ऑस्ट्रेलिया में यहूदी त्योहार हनुक्का के दौरान फायरिंग, बॉन्डी बीच पर कम से कम 10 लोगों की मौत, कई घायल

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्‍डी बीच पर गोलीबारी हुई है. गोलीबारी के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग हुई. इस दौरान पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्‍थान पर जानें को कहा. इस गोलीबारी में कई लोगों के घायल होने की खबर है.

  • ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार के दौरान गोलीबारी की घटना हुई थी
  • गोलीबारी की घटना के समय वहां कई लोग हनुक्का त्योहार का जश्न मना रहे थे
  • इस गोलीबारी में कई राउंड फायरिंग हुई और वहां अफरा-तफरी मच गई
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच गोलीबारी हुई है. ये गोलीबारी की घटना उस समय हुई, जब लोग हनुक्‍का त्‍योहार का जश्‍न मना रहे थे. सोमवार को यहूदियों का त्योहार हनुक्का है. बॉन्‍डी बीच पर गोलीबारी के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग हुई. इस दौरान पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्‍थान पर जानें को कहा. इस गोलीबारी में 10 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है. जब बॉन्‍डी बीच पर हमला हुआ, तब वहां 2000 के लगभग लोग मौजूद थे.  

सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इन लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और इनके हाथों में राइफल नजर आ रही है. ये हलावर एक ऊंचाई वाले स्‍थान से आम लोगों को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं.  

न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, न्यू साउथ वेल्स एंबुलेंस सेवा को शाम करीब स्थानीय समयानुसार 6:45 बजे बॉन्‍डी बीच पर कई लोगों को गोली लगने की जानकारी मिली. एंबुलेंस अधिकारियों ने बताया कि गोली लगने के बाद कई घायलों का इलाज मौके पर ही किया गया. प्राथमिक उपचार देने के बाद कई घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने सिडनी में यहूदी समुदाय पर हुए हमले को आतंकवादी हमला बताया है. राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने कहा, 'इस समय, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमारे भाई-बहनों पर बॉन्डी बीच पर हनुका की पहली मोमबत्ती जलाने गए यहूदियों पर घृणित आतंकवादियों ने एक बेहद क्रूर हमला किया है. हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं. इस समय पूरे इज़राइल राष्ट्र का दिल थम सा गया है. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है.

