Lionel Messi India Gout Tour LIVE: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं. पहला दिन उनका समाप्त हो चुका है. आज (14 दिसंबर 2025) दूसरा दिन है. 38 वर्षीय फुटबॉलर ने पहले दिन कोलकाता और हैदराबाद विजिट किया था. अगले दो दिन वह दिल्ली और मुंबई का दौरा करेंगे. मुंबई दौरे पर उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर की पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं. फैंस को स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलें, धातु की वस्तुएं और सिक्के ले जाने की अनुमति नहीं तक नहीं है. 

Here are the LIVE Updates of Lionel Messi Goat Tour India, straight from Mumbai

Lionel Messi LIVE: मुंबई में जानें टिकटों का क्या रहा दाम

मुंबई में करीब सारे टिकट बिक चुके हैं और उपलब्ध टिकटों की कीमत 8850 रुपये से 14,750 रुपये के बीच है.

Lionel Messi LIVE: मेस्सी के दूसरे दिन का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है

मेस्सी आज मुंबई में रहेंगे. जहां CCI में चैरिटी के लिए एक फैशन शो, क्रिकेटरों के साथ पैडल मैच और कोचिंग क्लीनिक का आयोजन किया गया है. इन सब चीजों के बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक कार्यक्रम होगा. जहां खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर के साथ वह पैडल मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस पैडल मैच में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हो सकते हैं. इसके बाद करीब 45 मिनट का फैशन शो होगा. जहां जॉन अब्राहम, करीना कपूर खान और जैकी श्रॉफ जैसे बॉलीवुड सितारे शामिल हो सकते हैं.

