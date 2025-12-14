मेस्सी आज मुंबई में रहेंगे. जहां CCI में चैरिटी के लिए एक फैशन शो, क्रिकेटरों के साथ पैडल मैच और कोचिंग क्लीनिक का आयोजन किया गया है. इन सब चीजों के बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक कार्यक्रम होगा. जहां खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर के साथ वह पैडल मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस पैडल मैच में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हो सकते हैं. इसके बाद करीब 45 मिनट का फैशन शो होगा. जहां जॉन अब्राहम, करीना कपूर खान और जैकी श्रॉफ जैसे बॉलीवुड सितारे शामिल हो सकते हैं.