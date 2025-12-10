नहाते समय पेशाब क्यों नहीं करना चाहिए? नहाते समय पेशाब आने से कौन सी बीमारी हो सकती है, एक्सपर्ट से जानिए

Peeing Or Urinating During Bath: नहाना एक ऐसी प्रक्रिया है, जो शरीर को साफ और एक्टिव रखने में मदद करता है, लेकिन कई लोगों को नहाते समय पेशाब आता है. जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, फिर धीरे-धीर अनजाने में पड़ने वाली यह आदत आगे चलकर सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है. क्यों आप जानते हैं नहाते समय पेशाब क्यों नहीं करना चाहिए? नहाते समय पेशाब आने से कौन सी बीमारी हो सकती है. यूरो गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. टेरेसा इरविन के मुताबिक, खड़े होकर पेशाब करने से मूत्राशय सही तरीके से खाली हो जाता है, लेकिन शॉवर में पेशाब करने से आपका दिमाग हर बार पानी के बहने की आवाज सुनते ही पेशाब करने के लिए तैयार हो जाता है.

नहाते समय पेशाब क्यों नहीं करना चाहिए?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, नहाते समय पेशाब नहीं करना चाहिए. ऐसे हाइजीन और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण कहा जाता है. दरअसल, पेशाब में मौजूद बैक्टीरिया और अमोनिया से बाथरूम में दुर्गंध और संक्रमण जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) का खतरा बढ़ सकता है. कई लोग सोचते हैं कि पानी के अंदर खड़े होकर पेशाब करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह साधारण सी लगने वाली क्रिया शरीर के कुछ जरूरी कार्यों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है.

नहाते समय पेशाब आना अक्सर एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर यह बार-बार और अनियंत्रित हो, तो यह पेल्विक फ्लोर की कमजोरी, मूत्राशय का पूरी तरह खाली न होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI), ओवरएक्टिव ब्लैडर या मूत्राशय और किडनी की समस्याओं का संकेत हो सकता है. इससे यूरिन लीक और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में 6 से 8 बार पेशाब करता है, लेकिन 4 से 10 बार तक भी सामान्य माना जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना तरल पदार्थ पीते हैं और आपका स्वास्थ्य कैसा है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.