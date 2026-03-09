Budget Session Phase-2: लोकसभा में सोमवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्ष के इस रुख पर अड़े रहने के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के विपक्ष के नोटिस पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी. मालूम हो कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू हुआ है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा.
बजट सत्र के दूसरे भाग में 2026-27 के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान की मांगों और वित्त विधेयक, 2026 को पारित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें एक फरवरी को केंद्रीय बजट में प्रस्तुत सभी कर प्रस्ताव शामिल हैं. बजट सत्र से जुड़ा हर अपडेट यहां जानें.
ये भी पढ़ें- ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नंबरगेम में विफल होगा विपक्ष का प्रयास, जान लीजिए इतिहास
Budget Session Phase-2 Live Updates
पश्चिम एशिया पर विदेश मंत्री दे चुके विस्तृत बयानः सभापति
गल्फ संकट पर चर्चा की उठ रही मांग पर पीठासीन सभापति ने कहा कि पश्चिम एशिया के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर विस्तृत बयान दे चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा, ‘‘पिछले कई दिन से लोकसभा अध्यक्ष नैतिक आधार पर सदन में नहीं आ रहे. आप चर्चा भी नहीं कर रहे और अध्यक्ष को सदन में नहीं आने दे रहे. आप इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं.’’ पाल ने विपक्ष के रुख पर नाराजगी जताते हुए कहा, ‘‘पूरा देश आपका यह गैर जिम्मेदाराना और अपरिपक्व व्यवहार देख रहा है.’’
पीठासीन सभापति बोले- विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता
पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने आगे कहा कि विपक्ष ने इतने दिन पहले से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, लेकिन इस विषय पर चर्चा कराने की जगह अब दूसरा विषय उठाया जा रहा है. पाल ने हंगामा कर रहे विपक्ष के सांसदों से कहा, ‘‘आपने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस क्यों दिया है. यदि गंभीर हैं तो उस पर चर्चा शुरू कराएं.’’ उन्होंने कहा कि आसन चर्चा कराने को तैयार है, सरकार चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता.
पीठासीन सभापति बोले- आप ससंद को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं
हंगामे के कारण पीठासीन सभापति पाल ने मोहम्मद जावेद से कहा, ‘‘आप केवल अपना संकल्प रख सकते हैं. आपको और कोई प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं है. आप आसन से यह नहीं कह सकते कि राहुल (गांधी) को बोलने दें, केसी वेणुगोपाल को बोलने दें. यह कौन सा नियम है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘संसद की कार्यवाही में प्रति मिनट ढाई लाख रुपये खर्च होते हैं. एक दिन में नौ करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. जनता के पैसे का इस तरह आप नुकसान कर रहे हैं. आप संसद को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं.’’
शाम तीन बजे भी सदन में हंगामा
सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद शाम तीन बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अपना संकल्प रखने को कहा. इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य पश्चिम एशिया के हालात पर सदन में चर्चा कराने की मांग करते हुए आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे. कांग्रेस के सदस्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की इजाजत भी आसन से मांग रहे थे.
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित
ईरान-इजरायल जंग पर एस जयशंकर ने जब सरकार का बयान जारी किया. इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
भारत ऊर्जा जरूरतों को लेकर सतर्क, लोकसभा में जयशंकर
मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत ऊर्जा जरूरतों को लेकर सतर्क है. दूतावास भारतीयों की मदद कर रहा है. सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है.
मिडिल ईस्ट जंग में दो भारतीयों की मौत- लोकसभा में जयशंकर
लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया संकट पर सरकार का पक्ष रख रहे हैं. इस दौरान विपक्षी सासंदों का हंगामा लगातार जारी है. वह नारेबाजी कर रहे हैं. ईरान में भारतीय दूतावास काम कर रहा है. जंग में दो भारतीयों की मौत हुआ है.
लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर बोल रहे जयशंकर, विपक्ष का हंगामा
लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया संकट पर सरकार का पक्ष रख रहे हैं. इस दौरान विपक्षी सासंदों का हंगामा लगातार जारी है. वह नारेबाजी कर रहे हैं.
मिडिल ईस्ट से रविवार तक 67,000 भारतीय नागरिक वापस लौटे-जयशंकर
वेस्ट एशिया में संघर्ष की स्थिति पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, "कल तक हमारे लगभग 67,000 नागरिक लौटने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं. हमारे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है.
वेस्ट एशिया में संघर्ष की स्थिति पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, "कल तक हमारे लगभग 67,000 नागरिक लौटने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं... वेस्ट एशिया से हमारे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है।" pic.twitter.com/xtEjSusyxY— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2026
ईरान-इजरायल जंग पर खरगे की चिंता
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खरगे ने कहा कि पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रही जियो पॉलिटिकल हालात का असर भारत पर भी हो रहा है. भारत की 55% एनर्जी की जरूरत पश्चिम एशिया से पूरी होती है. अस्थिरता का असर भारत पर पड़ता है. वहां पर 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं. हालही में कई भारतीय मारे गए और कई लापता हैं.
विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट
विदेश मंत्री एस जयशंकर जब राज्यसभा में मिडिल ईस्ट के हालात पर सरकार का पक्ष रख रहे थे तो उस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर लिया.
ईरान-इजरायल युद्ध की स्थिति पर जयशंकर ने जताई चिंता
ईरान-इजरायल युद्ध की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए जयशंकर ने कहा कि शंति और स्थिरता चुनौतीपूर्ण है. हम संयुक्त राष्ट्र से लगातार संपर्क में हैं. ईरान के विदेश मंत्री से भी बात की आर्मेनिया के रास्ते भारतीयों को निकाला गया है.
जेपी नड्डा ने विपक्ष को सुनाई खरी-खोटी, व्यवहार को बताया गैरजिम्मेदाराना
जेपी नड्डा ने विपक्ष को जमकर खरी-खोटी सुनाईं. उन्होंने कहा कि विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है. वह अराजकता पैदा करना चाहता है. ये कभी चर्चा करना ही नहीं चाहता.
ऊर्जा की कीमतों पर हमारी नजर है-जयशंकर
सरकार ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतें हमारी प्राथमिकता है. ऊर्जा की कीमतों पर हमारी नजर है.
पीएम मोदी ने खाड़ी देशों के पीएम से बात की है- जयशंकर
पीएम मोदी ने यूएई, कतर अमरी, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और ओमान और इजरायल के पीएम से बात की है. मैं भी लगातार इन देशों के विदेश मंत्री से बात कर रहा हूं. हम अपने कूटनीतिक रास्तों के जरिए भी बात कर रहे हैं. ईरान के विदेश मंत्री अरागजी से भी बात की है. हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिश-जयशंकर
हमारे राजनयिक तेहरान, यूएई, दुबई, बहरीन से भारतीय लोगों को निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. हमने कई कमर्शियल फ्लाइट संचालित की हैं, ताकि भारतीय लोगों को वापस लाया जाए. 67 हजार भारतीय वापस लौट चुके हैं. पूरी कोशिश की जा रही है जो भी खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं उनको लाने की पूरी कोशिश चल रही है.
खाड़ी देश में सभी दूतावास लगातार एक्टिव-जयशंकर
मिडिल ईस्ट में स्थिति को देखते हुए हमने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय लोगों के लिए कई एडवाइजरी जारी की थी. ईरान में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी गई थी. ईरान में भारतीय दूतावास पूरी तरह से संचालित हो रहा है. हम इन इलाकों में रह रहे सभी भारतीय समुदाय के लोगों को सहयोग के लिए तत्पर हैं. खाड़ी देश में सभी दूतावास लगातार एक्टिव है.
जयशंकर बोल रहे, विपक्ष कर रहा हंगामा और नारेबाजी
एस जयशंकर मिडिल ईस्ट टेंशन को लेकर सरकार की बात रख रहे हैं. दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है. वे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं.
ईरान-इजरायल जंग के बीच राज्यसभा में जयशंकर की बड़ी बातें
- पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक हैं.
- कई खाड़ी देशों पर हमला हुआ.
- भारत सभी पक्षों से शांति की अपील करता है.
- पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय हैं.
- जंग की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है.
- पड़ोसी होने के नाते भारत हालात से चिंतित है.
कूटनीति से ही समस्या का समाधान- मिडिल ईस्ट टेंशन पर जयशंकर
सरकारी की तरफ से बयान जारी करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि 28 फरवरी को जंग की शुरूआत हुई. सरकार वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. कूटनीति से ही समस्या का समाधान होगा.
पश्चिम एशिया में संकट पर एस जयशंकर का बयान
पश्चिम एशिया में संकट पर राज्यसभा में सरकार बायान जारी कर रही है. विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात रख रहे हैं, इस दौरान विपक्षी सांसदों ने शोर-शराबा शुरू कर दिया है.
राज्यसभा में खरगे ने की ऊर्जा संकट पर बहस की मांग
राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच गैस, तेल की बढ़ती बढ़ती कीमतों और भारतीयों के वहां फंसे होने समेत अन्य मुद्दे उठाए. खरगे ने ऊर्जा संकट पर बहस की मांग की.
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित
लोकसभा में दिवंगत सदस्यों की श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.