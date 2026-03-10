विज्ञापन
अचानक मौसम को ये हुआ क्या? मार्च की तपाती गर्मी के बीच घने कोहरे की चादर में कैसे लिपटा दिल्ली‑NCR

घने कोहरे ने मार्च की गर्मी के बीच दिल्ली‑NCR को चौंका दिया. सुबह विजिबिलिटी 600 मीटर तक गिर गई, जबकि तापमान लगातार 35°C से ऊपर बना हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं से आई नमी के कारण कोहरा बना, और ऐसे हालात मार्च में पहले भी देखे गए हैं.

  • दिल्ली‑NCR में आज सुबह घना कोहरा छाया जिससे विजिबिलिटी कई जगहों पर 600 मीटर तक गिर गई.
  • पश्चिमी हिमालय में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी की नमी कोहरे के मुख्य कारण हैं.
  • निचले स्तर पर ठंडी और नम हवा फंसने से रेडिएशन फॉग बनने के लिए अनुकूल स्थिति बन गई.
नई दिल्ली:

दिल्ली‑NCR ने आज सुबह अनोखा मौसम देखा, जब पूरे क्षेत्र पर घना कोहरा छा गया और विजिबिलिटी कई जगहों पर 600 मीटर तक गिर गई. यह नजारा इसलिए और हैरान करने वाला था क्योंकि पिछले कई दिनों से न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर चल रहा है तथा मार्च की शुरुआत को पिछले 50 वर्षों में सबसे गर्म माना जा रहा है.

मौसम विभाग ने बताई कारणों की पूरी वैज्ञानिक कहानी

IMD के अनुसार, आज का घना कोहरा कई मौसमीय कारणों के एकसाथ सक्रिय होने से बना. पश्चिमी हिमालय पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (WD) सक्रिय है, जिसने निचले स्तर पर स्थिर हवा की परत बना दी. इस स्थिरता के साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं नमी लेकर दिल्ली‑NCR तक पहुंचीं. निचले स्तर पर ठंडी, नम हवा फंस गई, जबकि दिन में तेज धूप के कारण तापमान लगातार बढ़ा हुआ है. इस मिश्रण ने रात में सतह पर तापमान गिरते ही रेडिएशन फॉग बनने की आदर्श स्थिति बना दी.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में कड़ी धूप और यूपी में कोहरा, मौसम मार्च में ले रहा गजब फिरकी, देखें VIDEO

क्या मार्च में ऐसा कोहरा असामान्य है?

विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसे मौसमीय सेटअप में मार्च के शुरुआती दिनों में उत्तर‑पश्चिम भारत में घना कोहरा पहले भी दर्ज किया जा चुका है. उदाहरण के तौर पर:

  • मार्च 6-8, 2008 को इसी तरह के कोहरे से उत्तर भारत में कई पावर ट्रांसमिशन लाइनों में फॉल्ट हुए थे.
  • 2010 और 2013 में भी कोहरे के कारण ग्रिड ट्रिपिंग और लाइन फॉल्ट जैसी घटनाएं घट चुकी हैं.

इसलिए IMD का मानना है कि आज जैसा कोहरा असामान्य नहीं, बल्कि एक विशेष मौसमीय संयोजन का परिणाम है.

आगे क्या उम्मीद?

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यदि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और नमी की आपूर्ति जारी रहती है, तो अगले 1–2 दिनों तक सुबह के समय हल्का‑फुल्का कोहरा रह सकता है, हालांकि दिन में तेज धूप के कारण तापमान ऊंचा बना रहेगा.
गर्मी के बीच अचानक आए कोहरे ने दिल्ली‑NCR के लोगों को चौंकाया जरूर है, पर मौसम विज्ञान के लिहाज से यह एक स्वाभाविक और पहले भी देखा गया पैटर्न है.

