Navratri diet guide : नवरात्रि व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, जानिए यहां

Navratri falahar Niyam : व्रत के समय अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाएं और क्या न खाएं. आज हम आपकी इसी उलझन को दूर करेंगे और बताएंगे कि नवरात्रि व्रत में आप किन चीजों का सेवन कर सकते हैं और किनसे बचना चाहिए. ये जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में है, ताकि हर कोई इसे समझ सके.

रोज 10 मिनट उल्टा चलने से हेल्थ को मिलते हैं 5 जबरदस्त फायदे...

नवरात्रि व्रत में क्या खाएं

आप केला, सेब, संतरा, अनार, पपीता, चीकू जैसे कोई भी फल खा सकते हैं. ये आपको तुरंत एनर्जी देते हैं और पेट भी भरते हैं. फलों का जूस भी पी सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी कम ही डालें.

कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा, इन दोनों आटे का इस्तेमाल करके आप पूड़ी, पराठे, चीला या पकौड़े बनाकर खा सकते हैं.

साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या साबूदाने की खीर व्रत में खूब पसंद की जाती है. ये आसानी से पच जाता है और एनर्जी भी देता है.

दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी - ये सब व्रत में खा सकते हैं. पनीर की सब्जी या पकौड़े भी बना सकते हैं. ये प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं.

आलू, शकरकंद, अरबी, कद्दू, लौकी जैसी सब्जियां व्रत में खाई जा सकती हैं. इन्हें आप सेंधा नमक और व्रत वाले मसालों (जैसे काली मिर्च, जीरा पाउडर) के साथ बना सकते हैं.

बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स व्रत में एनर्जी का अच्छा सोर्स होते हैं.

व्रत में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक ही खाएं. इस बात का खास ख्याल रखें नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है. व्रत के दौरान पानी खूब पीएं.

नवरात्रि में क्या न खाएं

गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्का, दालें (जैसे अरहर, मूंग, चना), साधारण नमक, प्याज और लहसुन, हल्दी और गरम मसाले, नॉन-वेज और अंडे, शराब और तंबाकू, प्रोसेस्ड फूड का सेवन नहीं करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)