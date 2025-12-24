विज्ञापन

Acne Treatment Tips: इन 5 आदतों की वजह से जल्दी ठीक नहीं होते चेहरे के फोड़े और फुंसियां, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताई असली वजह

Acne Mistakes: डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आंचल पंथ ने हाल ही में इंस्टाग्राम वीडियो शेयर कर ऐसी 5 आदतों के बारे में बताया है, जिनकी वजह से पिंपल्स जल्दी ठीक नहीं होते. इन आदतों को बदलकर आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं.

इन 5 आदतों की वजह से जल्दी सही नहीं होते फोड़े-फुंसी
5 Common Acne Mistakes: चेहरे पर पिंपल, मुंहासे या फोड़े-फुंसियां होना काफी ज्यादा आम बात है. इनसे छुटकारा पाने के लिए कई लोग बहुत महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स समस्या को और बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा कुछ लोग ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, जिसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है. क्या आप जानते हैं कि पिंपल्स को ठीक करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या की कुछ गलतियों को सुधारना जरूरी है? इसी कड़ी में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आंचल पंथ ने हाल ही में इंस्टाग्राम वीडियो शेयर कर ऐसी 5 आदतों के बारे में बताया है, जिनकी वजह से पिंपल्स जल्दी ठीक नहीं होते. इन आदतों को बदलकर आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं. 

1. ट्रीटमेंट के साथ कंसिस्टेंट नहीं होना

कई लोग फोड़े-फुंसियों के ट्रीटमेंट में कंसिस्टेंट नहीं रहते और जल्दी रिजल्ट न मिलने की वजह से बीच में ही उपचार छोड़ देते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं कि ट्रीटमेंट के रिजल्ट में कम से कम 4 से 6 हफ्तों का समय लगता है, इसलिए सब्र जरूर रखें और किसी भी तरह के ट्रीटमेंट बीच में न छोड़ें.

2. स्कैल्प की सफाई न करना

अधिकतर लोग फोड़े-फुंसियों के लिए चेहरे की नियमित रूप से सफाई करते हैं लेकिन अपने बालों और स्कैल्प को ऐसे ही छोड़ देते हैं. डॉक्टर आंचल बताती हैं कि स्कैल्प में ऑयल प्रोडक्शन होता है जो माथे और गालों पर भी पहुंच सकता है जिसके कारण पिंपल और फोड़े-फुंसी कई ज्यादा बढ़ सकते हैं. ऐसे में आप अपने स्कैल्प की भी नियमित रूप से साफ-सफाई करते रहें.

3. तकिए कवर न बदलना

कई लोग अपने तकिए कवर महीनों तक नहीं बदलते जिसके कारण पिंपल्स की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है. डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार एक्ने से बचने के लिए हर 2 से 3 दिन में तकिए के कवर बदल देने चाहिए. दरअसल, तकिए पर बालों से तेल आ जाता है जिससे चेहरे पर फोड़े-फुंसी और ज्यादा बढ़ जाते हैं.

4. सही क्लींजर का इस्तेमाल न करना

डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार चेहरे को साफ करने के लिए हमेशा ऐसा क्लींजर का इस्तेमाल करना चाहिए जो फेस की गंदगी को साफ कर दे लेकिन स्किन को ड्राई न बनाए. कई लोग काफी ज्यादा हार्ड क्लींजर का उपयोग करना शुरू कर देते हैं जिससे स्किन में ड्राईनेस आती है और कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं.

5. हेल्दी डाइट न लेना

कई लोग फोड़े-फुंसियों का इलाज तो शुरू कर देते हैं लेकिन उनकी डाइट काफी ज्यादा अनहेल्दी रहती है. डॉक्टर आंचल बताती हैं कि एक्ने से जल्दी छुटकारा पाने के लिए शुगर और डेयरी प्रोडक्ट से परहेज जरूर करना चाहिए. इससे स्किन हेल्दी बनी रहती है और नेचुरल ग्लो भी आता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

