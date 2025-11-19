दिल्ली में मुझे कौन सा मास्क पहनना चाहिए? आपका भी है ये सवाल, तो यहां पढ़ लीजिए जवाब

Which Mask Should You Wear in Delhi: दिल्ली में सर्दियां आते ही हवा का जहरीलापन बढ़ जाता है. धुंध, धुआं, धूल के महीन कण और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सब मिलकर हवा को इतना खराब बना देते हैं कि खुले में कुछ मिनट खड़े रहने पर भी गले में जलन और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है. स्कूल बंद होते हैं, अस्पतालों में मरीज बढ़ जाते हैं और AQI खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है. ऐसे माहौल में सबसे जरूरी सवाल बन जाता है आखिर कौन सा मास्क हमें सच में सुरक्षा देता है?

बहुत लोग कपड़े का मास्क पहनकर ही समझते हैं कि वे सुरक्षित हैं, जबकि सच्चाई यह है कि प्रदूषण के बेहद छोटे कण (PM 2.5 और PM 10) साधारण मास्क से आसानी से अंदर पहुंच जाते हैं. इसलिए सही मास्क चुनना किसी दवा जितना ही जरूरी है. यह न सिर्फ आपके फेफड़ों की रक्षा करता है, बल्कि लंबे समय में दिल की बीमारी, अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्याओं से भी बचाता है.

दिल्ली की हवा के हिसाब से आपको कौन सा मास्क पहनना चाहिए? | Which mask should you wear according to Delhi's air?

1. N95 मास्क सबसे भरोसेमंद विकल्प

अगर बात सबसे प्रभावी एंटी-पॉल्यूशन मास्क की हो, तो N95 मास्क टॉप पर आता है. यह मास्क हवा में मौजूद कम से कम 95% हानिकारक कणों को फिल्टर कर सकता है.

N95 मास्क क्यों अच्छा है?

PM 2.5 जैसे बेहद छोटे कणों को भी रोक देता है.

वायरस, बैक्टीरिया और धुआं, इनसे भी बचाव देता है.

सांस लेने में आराम मिलता है और फिटिंग टाइट रहती है.

दिल्ली जैसे शहर में जहां AQI अक्सर 300–500 तक चला जाता है, N95 एक सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित विकल्प है.

2. N99 मास्क, अगर AQI बेहद खराब हो, तो यह सबसे अच्छा विकल्प

जब दिल्ली की हवा सीवियर कैटेगरी में चली जाए और बाहर निकलना जरूरी हो, तो N99 मास्क और भी बेहतर सुरक्षा देता है. यह 99% तक हानिकारक कणों को रोक सकता है.

N99 किसके लिए बेहतर है?

अस्थमा या ब्रोंकाइटिस वाले लोग

बुजुर्ग

बच्चों के साथ बाहर जाने वाले लोग

जिन्हे रोज लंबे समय तक बाहर रहना पड़ता है.

यह मास्क N95 से थोड़ा भारी हो सकता है और थोड़ी ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, लेकिन सुरक्षा के मामले में यह सबसे मजबूत ऑप्शन है.

3. P100 या रेस्पिरेटर मास्क से इंडस्ट्रियल लेवल की सुरक्षा

अगर AQI 600+ हो जाए या आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां धूल या स्मॉग सामान्य से कई गुना ज्यादा है, तो P100 या रेस्पिरेटर मास्क ही सर्वोत्तम माना जाता है.

फायदे:

PM 0.3 तक के कणों को रोकने में सक्षम

फिल्टर डबल या ट्रिपल लेयर वाले

प्रोफेशनल्स, ट्रैफिक पुलिस या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वालों के लिए बेहतरीन विकल्प.

हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में यह मास्क भारी लगता है, इसलिए आम लोगों के लिए N95/N99 पर्याप्त है.

क्या कपड़े का साधारण मास्क काम करता है?

नहीं, कपड़े का मास्क बिल्कुल भी सेफ नहीं है. कपड़े के मास्क PM 2.5 कणों को रोक नहीं पाते, सिर्फ बड़े कणों से बचाव करते हैं, फिल्टरिंग क्षमता लगभग 10–20% ही होती है. कपड़े का मास्क सिर्फ धूल या ठंड से चेहरे को बचाता है, प्रदूषण से नहीं.

मास्क पहनते समय इन बातों का ध्यान रखें

मास्क हमेशा नाक और ठुड्डी को ढककर पहनें.

अगर मास्क ढीला है तो एयर लीकेज से सुरक्षा कम हो जाएगी.

मास्क गीला, फटा या बहुत पुराना हो तो तुरंत बदलें.

बच्चों के लिए स्पेशल किड्स फिटिंग N95 उपलब्ध हैं, उन्हें वही पहनाएं.

दिल्ली की हवा कब खराब होगी, इसका कोई निश्चित समय नहीं. लेकिन, आप किस तरह खुद को सुरक्षित रखते हैं, यह पूरी तरह आपके हाथ में है. N95 और N99 मास्क दिल्ली की प्रदूषित हवा के लिए सबसे प्रभावी विकल्प हैं. सही मास्क पहनकर आप न सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को सुरक्षित रखेंगे बल्कि अपने दिल, फेफड़ों की रक्षा भी करेंगे.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)