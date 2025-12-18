कमर का साइज बताता है आपकी सेहत कैसी है,महिलाओं और पुरुषों के लिए जान लीजिए क्या है सही साइज

Healthy Waist Measurement: आज के दौर में सेहत को लेकर ज्यादातर लोग वजन और BMI तक ही सीमित सोचते हैं. लेकिन, मेडिकल साइंस और हार्ट एक्सपर्ट्स अब साफ तौर पर मान चुके हैं कि शरीर का असली खतरा वजन नहीं, बल्कि कमर का बढ़ता साइज है. खासतौर पर डायबिटीज के मरीजों में बढ़ी हुई कमर सीधे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है. जाने-माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर टी.एस. क्लेर लगातार इस बात पर जोर देते आए हैं कि डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है.

यह धीरे-धीरे दिल, किडनी, दिमाग और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है. लेकिन, सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका असर अक्सर बिना लक्षण के अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है. इसके लिए न सिर्फ बढ़ा हुआ वजन और मोटापा जिम्मेदार हैं बल्कि कमर के साइज से भी पता लगा सकते हैं कौन रिस्क में है और कौन नहीं. आइए समझते हैं.

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉ. क्लेर के मुताबिक, "डायबिटीज के करीब 70 से 80 प्रतिशत मरीजों में किसी न किसी रूप में हार्ट डिजीज पाई जाती है. अगर कमर बढ़ रही है, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है."

डायबिटीज और बढ़ी कमर: खतरनाक कॉम्बिनेशन क्यों?

डायबिटीज की स्थिति में शरीर में लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ा रहता है. इससे धमनियों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचता है और फैट जमा होने लगता है. जब इसी के साथ पेट और कमर के आसपास चर्बी बढ़ती है, तो यह फैट हार्मोनल असंतुलन और सूजन को बढ़ाता है. नतीजा, हार्ट को खून पहुंचाने वाली नसें धीरे-धीरे संकरी होने लगती हैं.

कमर का साइज क्या बताता है आपकी सेहत?

अक्सर लोग वजन तो नापते हैं, लेकिन कमर की माप को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि डॉक्टरों के अनुसार यही असली खतरे का संकेत है.

कमर का साइज कितना होना चाहिए? | What Should the Waist Size Be?

डॉ. टी.एस. क्लेर के अनुसार नॉर्मल कमर साइज:

पुरुषों में: 90 सेंटीमीटर (35 इंच) से ज्यादा नहीं.

महिलाओं में: 85 सेंटीमीटर (33 इंच) से ज्यादा नहीं

अगर आपकी कमर इन सीमाओं से ज्यादा है, तो भले ही वजन ज्यादा न लगे, लेकिन अंदरूनी बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है.

बढ़ी कमर से कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?

1. हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज: कमर के आसपास जमा बेली फैट सूजन बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ता है.

2. टाइप-2 डायबिटीज: बेली फैट इंसुलिन को सही तरीके से काम नहीं करने देता, जिससे शुगर कंट्रोल बिगड़ता है.

3. हाई ब्लड प्रेशर: कमर बढ़ने से दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बीपी हाई रहने लगता है.

4. फैटी लिवर की समस्या: पेट की चर्बी सीधे लिवर में फैट जमा होने की वजह बनती है.

5. स्ट्रोक का खतरा: ब्लड वेसल्स संकरी होने से ब्रेन तक खून की सप्लाई प्रभावित हो सकती है.

6. जोड़ों और रीढ़ की परेशानी: ज्यादा वजन और पेट की चर्बी कमर, घुटनों और पीठ पर अतिरिक्त दबाव डालती है.

वजन से ज्यादा कमर कंट्रोल क्यों जरूरी?

डॉ. टी.एस. क्लेर साफ कहते हैं, "डायबिटीज मरीजों के लिए वजन से ज्यादा जरूरी है पेट और कमर की चर्बी को कंट्रोल करना. यही फैट सबसे ज्यादा नुकसान करता है."

खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

रोज कम से कम 30 मिनट तेज़ चाल से वॉक करें.

मीठा, तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड कम करें.

फाइबर, सब्जियां और प्रोटीन को डाइट में शामिल करें.

हर महीने कमर की माप ज़रूर चेक करें.

शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराएं.

बढ़ती कमर सिर्फ लुक्स की समस्या नहीं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का संकेत है. खासकर डायबिटीज मरीजों में यह खतरा और भी ज्यादा हो जाता है. अगर समय रहते कमर का साइज कंट्रोल कर लिया जाए, तो दिल और शरीर को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है.

कितने Inch की होनी चाहिए कमर? | What is a normal waist size?

