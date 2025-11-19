मेंटल हेल्थ को बेहतरीन बनाने के लिए पुरुषों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान!

आज के समय में दुनियाभर के करोड़ों लोग डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस आदि डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं खासकर पुरुष. पुरुषों को मेंटल हेल्थ को समझना ज़रूरी है, द इंडियन साइकियाट्रिक जर्नल (2013) के अनुसार भारत में 7 करोड़ से ज़्यादा पुरुष मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे हैं. खराब मेंटल हेल्थ को लोग नजरअंदाज करना एक समय के बाद जिंदगी के लिए खतरा भी बन सकता है. क्योंकि पुरुषों में मेंटल स्ट्रेस को नजरअंदाज करने से क्रोध, चिड़चिड़ापन और नशे के सेवन का खतरा बढ़ सकता है. तो चलिए जानते हैं वो कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखकर इससे बच सकते हैं.

मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए किन बातों का रखें ध्यान- (Proactive Steps Men Must Take For Mental Health)

1. सोशल कनेक्शन-

पुरुषों को स्ट्रेस से बचने के लिए सोशल कनेक्शन को बढ़ाना चाहिए. एक भरोसेमंद दोस्त के साथ अपनी दिल की बात को शेयर करें जहां आप काम, पैसे या खेल के अलावा किसी अन्य विषय पर चर्चा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों? ये 5 तत्व बना रहे हैं इसे मौत का धुंधलका! धीरे-धीरे कर रहे हैं आपको बीमार

2. बेहतर नींद-

एक कट-ऑफ समय लागू करें, सोने से कम से कम 60 मिनट पहले स्क्रीन न देखें, इसकी जगह कोई किताब पढ़ें, गाना सुने.

3. नियमित व्यायाम-

रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि, जैसे सैर, दौड़ना, योग या जिम करना, एंडोर्फिन हार्मोन जारी करता है जो मूड को बेहतर बनाता है और तनाव कम कर सकता है.

4. माइंडफुलनेस-

ऑफिश में लंच के बाद गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान (मेडिटेशन) या माइंडफुलनेस तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं इससे दिमाग शांत होता है और तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है.

5. वर्तमान में जिएं-

भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें. क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आपको स्ट्रेस हो सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)