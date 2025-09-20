विज्ञापन
Healthy diet : अगर आप भी अक्सर जोड़ों के दर्द से जूझते रहते हैं, तो एक बार विटामिन D का लेवल जरूर चेक कराएं.

ये विटामिन बनता है जोड़ों में दर्द की वजह, इन चीजों को खाने से मिल सकता है आराम

Vitamin D deficiency : जोड़ों का दर्द वैसे तो बढ़ती उम्र का संकेत है, लेकिन आप जवान है और उठने-बैठने और चलने-फिरने में परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है. यह विटामिन मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती देता है. ऐसे में इसकी कमी आपके लिए न सिर्फ ज्वाइंट पेन बल्कि और दिक्कतें भी खड़ी कर सकती है. इसलिए अपनी डाइट में विटामिन डी वाले फूड को जल्द से जल्द शामिल कर लेने में ही भलाई है.इस आर्टिकल में हम आपको विटामिन डी फूड की लिस्ट भी शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको मदद मिल सकती है.

साथ ही जोड़ों के दर्द के अलावा इस विटामिन की कमी के और क्या लक्षण हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं, ताकि आप सही समय पर पहचान करके उपचार शुरू कर सकते हैं..

कैसे पता करें कि आपको विटामिन D की कमी है?

जोड़ों में दर्द और अकड़न
मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द
थकान और सुस्ती
हड्डियों में दर्द
कमजोर इम्यूनिटी
मूड स्विंग

विटामिन D की कमी को कैसे करें पूरा 

  • सूरज की रोशनी विटामिन D का सबसे अच्छा और नैचुरल सोर्स है. हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच 15-20 मिनट तक धूप में रहने से आपको पर्याप्त विटामिन डी मिल सकता है. 
  • वहीं, सैल्मन, मैकेरल, टूना जैसी फैटी फिश विटामिन D का बेहतरीन स्रोत हैं.
  • अंडे की जर्दी में भी विटामिन D होता है. इसे भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. 
  • फोर्टिफाइड दूध, दही और पनीर में विटामिन D मिलाया जाता है. आप इसे भी डाइट में शामिल करें.
  • कुछ खास तरह के मशरूम में भी विटामिन D पाया जाता है. इसके अलावा फोर्टिफाइड संतरे का जूस भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है.
  • अगर विटामिन D की कमी बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर की सलाह पर vitamin D सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं.  


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

