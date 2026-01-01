विज्ञापन
जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं गुंटूर मिर्च, इन लोगों को जरूर करना चाहिए सेवन

Guntur Mirch Benefits: आयुर्वेद में गुंटूर मिर्च को गर्म चीज माना गया है. सर्दियों में इस मिर्च का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

Guntur Mirch: गुंटूर मिर्च खाने के फायदे.

Guntur Mirch Khane: जोड़ों का दर्द आज के समय में बहुत आम समस्या बन गया है. बढ़ती उम्र, गलत लाइफस्टाइल, तनाव और पोषण की कमी से यह समस्या तेजी से बढ़ रही है. अक्सर लोग दर्द से राहत पाने के लिए दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें कई ऐसी चीजें दी हैं, जो बिना साइड इफेक्ट के मदद कर सकती हैं. ऐसे ही प्राकृतिक उपायों में से एक है गुंटूर मिर्च.  

यह मिर्च अपनी तीखी और मसालेदार प्रकृति के लिए जानी जाती है. जोड़ों के दर्द में गुंटूर मिर्च एक सहायक उपाय के रूप में सामने आती है. आयुर्वेद में गुंटूर मिर्च को गर्म चीज माना गया है. आयुर्वेद के अनुसार, जब शरीर में वात दोष असंतुलित होता है तो जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है. गुंटूर मिर्च की गर्म तासीर वात दोष को संतुलित करने में मदद कर सकती है. इसमें मौजूद कैपसाइसिन नामक तत्व रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे जोड़ों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचते हैं. यह सूजन को कम करने और दर्द की तीव्रता घटाने में असरदार होता है. जब रक्त संचार बेहतर होता है तो जोड़ों की अकड़न धीरे-धीरे कम होने लगती है.

गुंटूर मिर्च खाने खाने के फायदे- (Guntur Mirch Khane Ke Fayde)

1. जोड़ों का दर्द-

गुंटूर मिर्च में मौजूद कैपसाइसिन नामक तत्व शरीर में प्राकृतिक दर्द को नियंत्रित करने वाले पदार्थों एंडोर्फिन और साइटोकाइन को सक्रिय करता है. इसके अलावा, दर्द का संकेत देने वाले न्यूरॉन्स की गतिविधि को भी नियंत्रित करता है, जिससे जोड़ों का दर्द कम महसूस होता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

2. खून साफ करने-

गुंटूर मिर्च न केवल जोड़ों के दर्द में राहत देती है, बल्कि यह शरीर में सूजन और संक्रमण को कम करने में भी सहायक होती है. आयुर्वेद में यह मिर्च पाचन को मजबूत करने, रक्त को साफ करने और शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए उपयोगी मानी जाती है.

3. फ्री रेडिकल-

वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार, गुंटूर मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं.

4. सर्दी-जुकाम-

गुंटूर मिर्च का उपयोग कई बीमारियों में राहत देने के लिए किया जा सकता है. यह सर्दी-जुकाम, हल्की खांसी और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकती है. 

5. पाचन-

गर्म तासीर पाचन क्रिया को सुधारती है और शरीर में ऊर्जा बनाए रखती है. हालांकि मिर्च का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए. ज्यादा तीखी मिर्च से पेट में जलन, जलन या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

