Phoolgobhi Ke Fayde: वजन घटाने से लेकर हड्डियों को मजबूत बनाने तक, फूलगोभी खाने से शरीर को मिलते हैं ये 7 शानदार लाभ

Cauliflower Benefits: सर्दियों के मौसम में आने वाली फ्रेश फूलगोभी को सेहत का खजाना कहा जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे खाना चाहिए फूलगोभी.

Phoolgobhi Ke Fayde: इम्यूनिटी और हड्डियों को मजबूत बनाती है फूलगोभी.

Phoolgobhi Ke Fayde: फूलगोभी सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली सब्जी है. यह हर उम्र के लोगों के लिए बेहद लाभकारी भी है. इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं. यही कारण है कि सर्दियों में इसके सेवन से बीमारियों का खतरा कम होता है. 

फूलगोभी के पोषक- (Nutrients of Cauliflower)

फूलगोभी में विटामिन सी, के, बी6 और फोलेट पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं. विटामिन सी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, जिससे सर्दियों में वायरल और खांसी-जुकाम से बचने में मदद मिलती है. वहीं, विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को संतुलित रखता है. फोलेट और बी6 नसों और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, जिससे ध्यान और याददाश्त पर सकारात्मक असर पड़ता है.

फूलगोभी को कैसे करें डाइट में शामिल- (How To Include Cauliflower In Diet)

1. गोभी पराठा- (Gobi Paratha)

गोभी पराठा उत्तर भारत का एक क्लासिक और पसंदीदा नाश्ता है. इसमें गेहूं के आटे की लोई में कद्दूकस की हुई और मसालों के साथ पकी या कच्ची गोभी की फिलिंग भरी जाती है और फिर इसे पराठे के रूप में सेंका जाता है.

2. आलू गोभी की सब्जी- (Aloo Gobi) 

आलू गोभी की सब्जी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है. यह सूखी या हल्की ग्रेवी वाली सब्जी होती है जिसमें फूलगोभी और आलू को एक साथ कई भारतीय मसालों के साथ पकाया जाता है.

3. फूलगोभी टिक्का- (Cauliflower Tikka)- 

फूलगोभी टिक्का स्वाद और सेहत का परफेक्ट ऑप्शन है. इसमें फूलगोभी के टुकड़ों को दही और मसालों के मिश्रण में मैरीनेट करके बेक या ग्रिल किया जाता है.

फूलगोभी खाने के फायदे- (Gobhi Ke Fayde)

1. पाचन-

फूलगोभी में मौजूद फाइबर पेट के लिए बेहद फायदेमंद है. यह पाचन को आसान बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है.

2. वजन घाने-

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो फूलगोभी की सब्जी या सलाद को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और ये पेट जल्दी भरने का एहसास देती है. यही कारण है कि यह वजन नियंत्रित रखने में मददगार होती है.

3. फ्री रैडिकल्स-

विज्ञान के अनुसार, फूलगोभी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी शरीर में फ्री रैडिकल्स से लड़ने में मदद करती है. यह कोशिकाओं को नुकसान होने से रोकती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है. 

4. लीवर-

फूलगोभी में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जो लीवर को साफ करने और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करते हैं. 

5. स्किन-

स्किन के लिए भी फूलगोभी बहुत फायदेमंद है. इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को चमकदार बनाते हैं और डेड स्किन सेल्स को कम करते हैं. अगर आप फूलगोभी को हल्का भूनकर या सूप में शामिल करके खाते हैं, तो यह त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करती है और डार्क स्पॉट्स कम करने में भी असर दिखाती है.

6. दिल के लिए-

फूलगोभी दिल की सेहत के लिए भी अच्छी मानी जाती है. इसमें फाइबर और पोटैशियम की मात्रा दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है. 

7. ब्लड प्रेशर-

ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने और खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायता करती है फूलगोभी. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

