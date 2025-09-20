कमजोरी, थकान, सुस्ती... कहीं वजह खून की कमी तो नहीं? जानें क्या खाएं और क्या नहीं

Iron deficiency : काम का प्रेशर, गलत खान-पान की आदतें और तनाव (Stress), ये सब मिलकर हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं. ऐसे में एक आम समस्या जो बहुत से लोगों को घेर लेती है, वो है खून की कमी, जिसे हम 'एनीमिया' (Anemia ka gharelu upay) भी कहते हैं. अगर आपको दिनभर थकान, सुस्ती महसूस होती है या थोड़ा-सा काम करते ही सांस फूलने लगती है, तो हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी (khoon ki kami kaise karen door) हो. ऐसे में आज के इस आर्टिकल में हम आपको एनीमिया के लक्षण और देसी इलाज बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप फिर से हेल्दी लाइफ जी सकते हैं.

खून की कमी के लक्षण - Symptoms of anemia

इसमें थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ना, सांस फूलना, चक्कर आना, हाथ-पैर ठंडे रहना या सिरदर्द बने रहने जैसी दिक्कतें महसूस होती हैं.

खून की कमी कैसे करें दूर - How to overcome anemia

पालक, मेथी, ब्रोकली जैसी हरी पत्तेदार सब्ज़ियां आयरन का खज़ाना हैं। इन्हें रोज़ाना खाएं.

अनार, सेब, चुकंदर, खजूर, अंजीर और किशमिश जैसे फल खून बढ़ाने में कमाल का काम करते हैं.

सभी तरह की दालें, जैसे- राजमा, चना और ब्राउन राइस भी आयरन के रिच सोर्स हैं.

बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज को अपने स्नैक्स में शामिल करें.

अगर आप मांसाहारी हैं, तो रेड मीट, चिकन और मछली का सेवन करके भी आयरन की कमी पूरी कर सकते हैं.

नींबू, संतरा, आंवला, मौसमी, टमाटर, शिमला मिर्च और अमरूद में भरपूर विटामिन सी होता है. इन्हें डाइट में शामिल करें.

खाना खाने के बाद नींबू पानी या संतरे का जूस पीने से आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है. आप इसे भी अपनी डाइट में आजमा सकते हैं.

हरी पत्तेदार सब्ज़ियां, दालें, अंडे और नट्स में मिलता है.

ये ज्यादातर विटामिन एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मांस, मछली, अंडे और डेयरी में पाया जाता है. अगर आप शाकाहारी हैं, तो विटामिन बी12 के लिए फोर्टिफाइड अनाज या डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं.

चाय और कॉफी में टैनिन होता है, जो आयरन को शरीर में सोखने से रोकता है. इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी का सेवन न करें.

अगर आपको खान-पान में बदलाव करने के बाद भी सही परिणाम नहीं मिलता है, तो फिर आप डॉक्टर को दिखएं. वो आपकी जांच करके सही कारण का पता लगाएंगे और आपको जरूरी दवाइयां या सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देंगे. अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई शुरू न करें.





