Doctor ने बता दिया कान की गंदगी साफ करने का सबसे आसान तरीका, चुटकियों में निकल जाएगा सारा कचरा

How To Clean Ear Wax Safely: कान में गंदगी जमा होना आम बात है. अक्सर जब भी कान में मैल जम जाता है तो इसे हम किसी पिन से निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे गलत और नुकसानकारी तरीका है. डॉक्टर भी पिन से कान का कबाड़ा निकालने की सिफारिश नहीं करते हैं. हालांकि कान में जमा मोमी पदार्थ हमारे कानों की सुरक्षा के लिए नेचुरल तरीके से खुद-ब-खुद बनता है. लेकिन, जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इसे निकालना भी जरूरी होती है, ताकि सुनने में कोई परेशानी न हो. बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कान की गंदगी कैसे साफ करें? कान साफ करने के लिए कौन सा ड्रॉप डालें? कान की गंदगी कैसे निकालें? हालांकि कुछ घरेलू तरीके भी हैं जिनकी मदद से कान का कचरा निकाला जा सकता है. लेकिन, बिना डॉक्टर की सलाह के कान के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए.

अगर आप भी कान से गंदगी निकालने का आसान तरीका जानना चाहते हैं तो आज हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर के बताए गए 3 आसान उपाय, जो कान को नुकसान पहुंचाए कान में जमा कबाड़ा खुद से बाहर निकाल सकते हैं.

कान साफ करने के लिए डॉक्टर ने बताई 3 ईयर ड्रॉप्स -

डॉ. विनोद शर्मा के अनुसार, बाजार में उपलब्ध कई ईयर ड्रॉप्स हैं जिनको कान की गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. डॉक्टर 3 सबसे कारगर ईयरड्रॉप्स के बारे में बताया, जिनमें शामिल हैं: पहले नंबर पर है सोलिवैक्स ईयर ड्रॉप (Soliwax Ear Drop), दूसरी ईयर ड्रॉप है क्लियर वैक्स ड्रॉप (Clear Wax Drop) वहीं तीसरी ड्रॉप है वैक्सोल्व ईयर ड्रॉप (Waxolve Ear Drop).

कैसे करें इन ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल?

डॉक्टर विनोद ने कहा कि इनमें से किसी एक ड्रॉप को रोजाना 2–3 बूंद कान में डालें और 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करें. ये ईयर ड्रॉप्स कान की गंदगी को मुलायम बनाते हैं और कचरे को बाहर निकालने में मददगार हैं. जब कान का मैल बाहर निकलने लगे तो कॉटन के कपड़े या रुई मदद से कान की बाहरी सतह को धीरे से साफ करें.

कान का मैल निकालते समय क्या करें क्या न करें? (What to Do And What Not to Do While Removing Earwax?)

क्या करें? (Do's)

गुनगुना पानी या सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें: डॉक्टर की सलाह से सलाइन या गुनगुना पानी कान में डालें. इससे मैल नरम होता है और आसानी से बाहर निकलता है.

ओवर-द-काउंटर ईयर ड्रॉप्स का प्रयोग करें: फार्मेसी में मिलने वाले ईयर ड्रॉप्स जैसे ग्लिसरीन या हाइड्रोजन पेरॉक्साइड बेस्ड ड्रॉप्स मददगार हो सकते हैं. ये मैल को घोलने में मदद करते हैं.

साफ और मुलायम कपड़े से बाहरी हिस्सा साफ करें: कान के बाहरी हिस्से को हल्के गीले कपड़े से पोंछें. अंदर गहराई में न जाएं.

अगर ज़्यादा मैल जमा हो तो डॉक्टर से मिलें: बार-बार ब्लॉकेज या दर्द हो तो ENT स्पेशलिस्ट से सलाह लें. डॉक्टर सुरक्षित तरीके से मैल निकाल सकते हैं.

क्या न करें? (Don'ts)

कान में रूई की तीली (Cotton Buds) न डालें: इससे मैल और अंदर धकेला जा सकता है. कान की त्वचा या पर्दे को नुकसान हो सकता है.

तेज चीजें जैसे पिन, क्लिप या माचिस की तीली का इस्तेमाल न करें: ये बेहद खतरनाक हैं और कान के पर्दे को फाड़ सकते हैं. संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है.

बहुत ज़्यादा बार कान साफ़ न करें: जरूरत से ज्यादा सफाई से कान की प्राकृतिक सुरक्षा खत्म हो सकती है. इससे सूखापन और खुजली हो सकती है.

कान की गंदगी साफ करने के असरदार घरेलू उपाय (Home Remedies To Remove Earwax Easily)

कान में गुनगुना तेल डालना

कान की सफाई के लिए गुनगुना तेल सबसे आसान और कारगर घरेलू उपायों में से एक है. कान में डालने के लिए ऑलिव ऑयल या नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले तेल को हल्का गुनगुना कर लें. ड्रॉपर की मदद से 2-3 बूंदें कान के अंदर डालें. 10 मिनट बाद एक साफ कॉटन से बहा हुआ तेल पोंछ लें. इस प्रक्रिया को 2-3 दिन तक रोज करने से कान का जमा वैक्स धीरे-धीरे ढीला होकर बाहर निकाला जा सकता है.

नमक वाला गुनगुना पानी भी मददगार

कान साफ करने के लिए नमक वाले पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है. नमक मिला गुनगुना पानी कान के कचरे को नर्म बना सकता है. ये भी कान साफ करने का एक आसान घरेलू उपाय है.

कैसे करें इस्तेमाल?

एक कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं. एक ड्रॉपर से इस नमक के पानी की कुछ बूंदें कान में डालें. 5 मिनट बाद कॉटन से धीरे से साफ करें.

