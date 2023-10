देर रात तक फोन पर लगे रहते हैं, दिखने लगा है धुंधला, नजर हो रही है कमजोर, तो आंखों के लिए करें ये 4 एक्सरसाइज

खास बातें आंखों की ये एक्सरसाइज आंखों को हेल्दी रखने में मदद करेंगे.

मोबाइल पर अधिक देर तक देखने से आंखों से जुड़ी समस्याएं होना आम हैं.

कई बार आंखों से धुंधला नजर आने लगता है

Eye Exercises: बदलती लाइफस्टाइल और काम के दबाव की वजह से अधिकतर लोग दिन का ज्यादातर समय मोबाइल या लैपटॉप के सामने गुजारते हैं. मोबाइल पर अधिक देर तक देखने से आंखों से जुड़ी समस्याएं होना आम हैं. कई बार आंखों से धुंधला नजर आने लगता है, वहीं कभी दूर या पास की चीज ठीक से नजर नहीं आती. अधिक स्क्रीन टाइम की वजह से ऐसा होता है. आप भी अधिक समय मोबाइल या लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के आगे वक्त बिताते हैं तो आंखों की ये एक्सरसाइज आंखों को हेल्दी (How to Keep Your Eyes Healthy) रखने में मदद करेंगे.

कमजोर आंखों के लिए एक्सरसाइज | Easy Eye Exercises to Improve Vision

पामिंग