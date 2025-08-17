ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास में हो गए अमर, किया गजब का कारनामा

Glenn Maxwell, Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का समापन हो चूका है. प्रतिष्ठित सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 16 अगस्त 2025 को केर्न्स में खेला गया. जहां क्रिकेट प्रेमियों को ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले की धूम देखने को मिली. लक्ष्य का पीछा करते हुए वह छठवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए. इस बीच उन्होंने कुल 36 गेंदों का सामना किया और 172.22 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 62 रन बनाने में कामयाब रहे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

ग्लेन मैक्सवेल बने ऑस्ट्रेलिया के लिए खास

तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनते ही मैक्सवेल ने एक बड़ी उपलब्धी हासिल कर ली है. वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने वाले संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

Clutch player, clutch knock! 🧨#GlennMaxwell's last-ball heroics gets the victory for Australia! #AUSvSA ➡️ 1st ODI | 19th AUG | 10 AM | Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/JP6k7XtDoa — Star Sports (@StarSportsIndia) August 16, 2025

मैक्सवेल से पहले यह बड़ा रिकॉर्ड पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम अकेले दर्ज था. जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 बार बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल किया था.

मगर पिछले मुकाबले में यह बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मैक्सवेल ने उनके इस करिश्माई रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. उनके नाम भी अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से T20I क्रिकेट में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने वाले खिलाड़ी

12 - ग्लेन मैक्सवेल

12- डेविड वॉर्नर

09 - शेन वॉटसन

08 - रोन फिंच

08 - एडम जम्पा

