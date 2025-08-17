विज्ञापन
एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

गुरुग्राम पुलिस फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. इस फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह से बदमाश एल्विश यादव के घर के बाहर पहुंचे हैं.

एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

  • यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की घटना हुई है
  • गुरुग्राम पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है
  • घटना के दौरान बदमाश बाइक पर सवार होकर एल्विश यादव के घर के पास आए और फायरिंग की
गुरुग्राम:

मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर रविवार की सुबह बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की. ये फायरिंग एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर की गई है. घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है. अब इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में बाइक सवार बदमाश एल्विश यादव के घर के पास आते और फायरिंग करते दिख रहे हैं. 

पुलिस फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. इस घटना से जुड़ा एक और फुटेज भी सामने आया. इस फुटेज में भी दिख रहा है किस तरह से बदमाश चेहरे पर गमछा बांधे और हाथ में पिस्तौल लिए बाइक से आ रहे हैं. वो जैसे ही एल्विश के घर के बाहर पहुंचते ही वो फायरिंग शुरू कर देते हैं. 

आपको बता दें कि पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि यूट्यूबर के घर पर करीब 12 राउंड की फायरिंग की गई है. घटना सुबह 5 से 6 बजे के बीच की है. जिस समय एल्विश के घर पर फायरिंग हुई उस दौरान एल्विश घर पर नहीं थे. फायरिंग के दौरान उनके घर पर उनका केयर टेकर और उनके परिवार के कुछ सदस्य थे. इस घटना को लेकर एल्विश यादव या उनके परिवार की तरफ से अभी तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है. 

एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव ने बताया कि पुलिस  इस घटना की जांच कर रहे हैं. घटना के समय हमारा परिवार घर के अंदर ही था. हमे लग रहा है कि आरोपियों ने 25 से 30 राउंड की फायरिंग की है. सीसीटीवी फुटेज में हमें तीन बदमाश दिख रहे हैं. उन्होंने घर के बाहर खड़े होकर पहले फायरिंग की है और बाद में मौके से फरार हो गए.

पुलिस का कहना है कि इस मामले में एल्विश यादव से शिकायत मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल कानूनी रूप से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस की टीम ने क्राइम सीन से कई सबूत भी जुटाए हैं. साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. परिवार के अनुसार एल्विश यादव को अभी तक कोई धमकी नहीं मिली है. 

हिमांशु भाऊ गिरोह ने ली जिम्मेदारी

एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है. इसे लेकर गिरोह के सदस्यों की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया गया है. इस पोस्ट में लिखा है, जय भोले की, हां भाई राम राम सारे भाइयां न. आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली हैं.वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रैतोलिया ने चलाई है.इसको आज हमने अपना परिचय दिया है.बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके. और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं, सबको वार्निंग है कि जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिला.उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है.तो जो भी सट्टे वाले हैं, तैयार रहो.

Elvish Yadav, CCTV Footage Of Firing On Elvish Yadav In Gurugram
