दीपिका कक्कड़ का लिवर सर्जरी के बाद भी नहीं हो रहा दर्द काम, बताया झड़ रहे बाल और अल्सर से हैं परेशान

एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की जून में सर्जरी हुई थी, जिसमें उनके लिवर कैंसर वाला ट्यूमर निकाला गया था. इसके बाद उनके उन्हें डेढ साल के लिए ट्रीटमेंट की सलाह दी गई है. वहीं पति शोएब इब्राहिम के व्लॉग में एक्ट्रेस ने बताया था कि कैंसर के दोबारा होने की संभावना ज्यादा है, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें आगे का इलाज कराते रहने की सलाह दी थी. इसके बाद पिछले महीने दीपिका की थैरेपी शुरू हुई, जिसके एक महीना पूरा होने पर एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से गुजरना पड़ा रहा है, जिसमें हेयर फॉल और अल्सर से लेकर बॉडी पर रैशेज का सामना करना पड़ रहा है.

लेटेस्ट व्लॉग में दीपिका कक्कड़ ने कहा, "टारगेटेड थेरेपी की गोलियां लेते हुए एक महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, इसलिए हमें फॉलो-अप के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा. हमने कुछ ब्लड टेस्ट और ईसीजी करवाया है. मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है. अब जब भी मैं इस बारे में किसी डॉक्टर के पास जाता हूं, तो मुझे ऐसा ही महसूस होता है. मुझे घबराहट हो रही है, और हो सकता है कि अगले महीने जब हम दोबारा स्कैन और ट्यूमर मार्कर टेस्ट करवाएंगे, तो यह और बढ़ जाए."

डॉक्टरों से फॉलो-अप के बाद, दीपिका कक्कड़ ने आगे कहा, "मैंने डॉक्टर को अपनी चिंताएं बताईं. मेरी ईएनटी समस्याएं, अल्सर और हाथ पर चकत्ते, ये सब उस दवा के साइड इफेक्ट्स हैं, जो मैं टार्गेटेड थेरेपी के लिए ले रही हूं. अगर सूजन बहुत ज्यादा होगी तो मुझे इन साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए दवाएं दी हैं. इसकी वजह से मेरे बाल भी झड़ रहे हैं. यह साइड इफेक्ट सिर्फ़ 10 प्रतिशत लोगों में होता है, और मैं भी उनमें से एक हूं. लेकिन मुझे शिकायत करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दवा लेना ज्यादा मायने रखता है. मैं प्रार्थना करती हूं कि यह दवा अच्छे से काम करे, और कोई और मुश्किल न हो. सौभाग्य से, मेरी ब्लड रिपोर्ट और ईसीजी नॉर्मल हैं. मेरी बॉडी टैबलेट को अच्छी तरह से स्वीकार कर रही है. बस कुछ मामूली साइड इफेक्ट्स हैं. अगले महीने, मेरी सर्जरी को तीन महीने हो जाएंगे, और मेरा पहला स्कैन होगा. दुआ करती हूं कि सब ठीक हो. मुझे आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है."

इस वीडियो के अलावा एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी एक फोटो पोस्ट की है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "ऐसे दिन जब इलाज बहुत कठिन होता है, और सबसे आम चीजें भी भारी लगती हैं."