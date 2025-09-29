World Heart Day: 35 साल के कम उम्र के लोग दिल की इस खतरनाक बीमारी के होते हैं शिकार, चली जाती है जान!

आज वर्ल्ड हार्ट डे (World Heart Day) , जो हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है. ऐसे में आज हम आपको दिल की एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा खतरा 35 साल के कम उम्र के लोगों को होता है. ये काफी खतरनाक बीमारी होती है, जिसके बारे में जल्दी से पता नहीं चलता है और इसके कारण लोगों की मौत भी हो जाती है. बता दें, इस बीमारी का नाम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी (HCM) है, जो दिल से संबंधित है. इस बीमारी के बारे में विस्तार से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, पद्म भूषण डॉ. टी. एस. क्लेर ने विस्तार से बता रहे हैं.

क्या जानलेवा है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी (HCM)

डॉ. टी. एस. क्लेर ने बताया, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी (HCM) नाम की इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा 35 साल के कम उम्र के लोगों को होता है. इस बीमारी में दिल के मसल्स मोटे हो जाते हैं. उन्होंने कहा, यह बीमारी जेनेटिक होती है, ऐसे में अगर आप इको टेस्ट, (जिसे इकोकार्डियोग्राम या कार्डियक इको कहा जाता है), नहीं कराएंगे, तब तक इस बीमारी का पता नहीं चलेगा.

ऐसे में जिन लोगों को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी (HCM) है और वह जिम जाते हैं और हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ सकता है. यही नहीं 35 साल के कम उम्र के लोगों को लिए खेलते - खेलते कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है. ऐसे में जिन लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया है, उन्हें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी (HCM) नाम की बीमारी होने की संभावना हो सकती है. हालांकि लोग इस बारे में कम जानते हैं.

हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी (HCM) बीमारी का कैसे पता लगाए?

हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी (HCM) बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट कराना जरूरी है. ऐसे में आप इकोकार्डियोग्राम (Echocardiogram (Echo), इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG or EKG), कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (CMR) करवा सकते हैं.

