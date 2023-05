Vitamin C for Skin Care: विटामिन सी के पोषण से त्वचा के दाग धब्बे कम होते हैं, डार्क स्पॉट्स कम होते हैं और त्वचा पर होने वाली सूजन और जलन भी कम हो जाती है. देखा जाए तो विटामिन सी त्वचा के लिए एक कंप्लीट पैकेज की तरह काम करता है. चलिए आज जानते हैं कि किन तरीकों (Vitamin C uses for skin) से त्वचा को विटामिन सी की मदद से चमकदार और खूबसूरत बनाया जा सकता है.

Dark Circle: आंखों के नीचे बने काले घेरों को साफ करने के लिए आज ही अपनाएं ये 5 कारगर टिप्स

1. विटामिन सी कैप्सूल का प्रयोग होगा फायदेमंद (Vitamin C capsules benefits)

Best Vitamin C Face Pack: बाजार में विटामिन ई की तरह विटामिन सी के भी कैप्सूल मिलते हैं, जिनको चेहरे पर लगाकर चेहरे की चमक बढ़ाई जा सकती है. इसके लिए आपको बाजार से विटामिन सी के कैप्सूल लाने होंगे. एक बाउल में दो कैप्सूल खोलकर डालिए, इसमें आधा चम्मच एलोवेरा का जेल और आधा चम्मच नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल की डालिए. अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि ये एक पेस्ट में तब्दील हो जाए.

कैसे करें इस्‍तेमाल

इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर कुछ देर मालिश कीजिए और फिर चेहरा धो लीजिए. इससे चेहरे पर जबरदस्त निखार आ जाएगा और चेहरा चमकने लगेगा.



Face Pack: गर्मियों में चेहरे पर दाने, छोटे पिंपल्स से बचने के लिए इन 3 होममेड फेस मास्क को लगाएं, ब्राइट रहेगी स्किन





2. विटामिन सी का फेस पैक करेगा फायदा (Vitamin C Face pack)

How to make Vitamin C Face Pack: बाजार में आपको विटामिन सी का पाउडर मिल जाएगा. ये त्वचा के लिए बेहद कारगर होता है. रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह धोकर सुखा लीजिए. एक बाउल में थोड़ा सा विटामिन सी का पाउडर लीजिए. इसमें गुलाब जल, नारियल तेल मिक्स कीजिए और अब इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन और एक विटामिन ई का कैप्सूल खोलकर डालिए और अच्छे से मिला लीजिए. ये आपका विटामिन सी का सीरम तैयार हो गया है.

कैसे करें विटामिन सी से बने इस फैसपैक का इस्‍तेमाल

रात को सोने से पहले इसे चेहरे पर लगाइए और हल्के हाथ से दो से तीन मिनट की चेहरे पर राउंड मोशन में मालिश कीजिए और सो जाइए. सुबह उठकर चेहरा सादे पानी से धो लीजिए. इससे आपके चेहरे को पोषण के साथ साथ त्वचा को कसावट भी प्राप्त होगी और झुर्रियां भी कम हो जाएंगी.

गर्दन और कोहनी के कालेपन को साफ कर देते हैं ये 4 घरेलू नुस्खे, कुछ ही दिनों में मिलेगी ग्लोइंग निखरी स्किन





3. विटामिन सी से भरपूर खाइए (Vitamin C rich foods)

विटामिन सी से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करने पर भी आपके चेहरे पर काफी चमक आएगी. इसके लिए आपको संतरा,नींबू, स्ट्रॉबेरी और टमाटर जैसे फल सब्जियों का सेवन करना होगा. इससे आपके चेहरे को भरपूर पोषण मिलेगा और त्वचा के अंदर पानी की कमी भी दूर हो जाएगी. इससे त्वचा खिल उठेगी और उस पर चमक आ जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Gym से पहले कर लिया ये काम, तो कोसों दूर रहेगा हार्ट अटैक... Watch Video