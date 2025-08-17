Bihar Sarkari Naukri: बिहार में निकली 5006 पदों पर सरकारी नौकरी, योग्यता और डिटेल्स यहां जानिए

Sarkari Naukri: बिहार स्वास्थ्य विभाग ने Auxiliary Nurse Midwifery के पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है. आवेदन की प्रक्रिया जारी है, अगर आपने अबतक अप्लाई नहीं किया है तो देर न करें, फटाफट अप्लाई करें. आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अगस्त 2025 तक है. जिन उम्मीदवारों ने अबतक अप्लाई नहीं किया है उनके पास बिहार में सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका है. इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 5006 पदों को भरा जाएगा.

ये भी पढ़ें-SBI PO 2025 Result: आने वाला है एसबीआई पीओ परीक्षा का रिजल्ट, सबसे पहले चेक करने के लिए सेव कर लें ये लिंक

Bihar SHS ANM Recruitment 2025: योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 साल का फुल-टाइम ANM ट्रेनिंग डिप्लोमा होना चाहिए. साथ ही बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (BNRC) में पंजीकरण होना चाहिए.

एज लिमिट

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार, आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

अनारक्षित वर्ग /EWS (महिला)- 40 वर्ष

पिछड़ा वर्ग /अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)- 40 वर्ष

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (महिला)- 42 वर्ष

इतने पदों पर होगी वैकेंसी

एएनएम (HSC)- 4197 पद

एएनएम (RBSK)- 510 पद

एएनएम (NUHM) - 299 पद

ये भी पढ़ें-कॉलेज-कोचिंग से थक कर आने के बाद भी रात को नहीं आती नींद, अपनी रुटीन में शामिल करें ये चार बातें, आएगी गहरी और सुकून भरी नींद

