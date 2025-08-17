विज्ञापन

Saumya Tondon डाइटिंग नहीं करतीं बस आजमाती हैं ये 5 टिप्स, जानिए क्या खा-पीकर फिट रहती हैं सौम्या

सेलेब्स की फिटनेस देखते ही बनती है. लेकिन, हर सेलेब डाइटिंग नहीं करता बल्कि अच्छी आदतें ही उन्हें फिट रखती हैं. यहां जानिए सौम्या टंडन फिट रहने के लिए कौनसी आदतें अपनाती हैं.

Saumya Tondon Fitness: खुद को इस तरह फिट रखती हैं सौम्या.

Celebrity Fitness: सौम्या टंडन एक्ट्रेस हैं और भाबी जी घर पर हैं (Bhabiji Ghar Par Hai) जैसे शोज से घर-घर में जानी जाती हैं. जहां एक तरफ सेलेब्रिटीज खुद को फिट रखने के लिए अलग-अलग तरह की डाइट फॉलो करते हैं वहीं सौम्या (Saumya Tondon) का कहना है कि वे डाइटिंग नहीं करतीं बल्कि खुद को फिट रखने के लिए कुछ आदतें आजमाती हैं. सौम्या इन आदतों से अपना वेट मैनेज करती हैं. अगर आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं और चाहते हैं कि अपने वजन को कंट्रोल में रख सकें तो सौम्या के बताए कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.

खुद को इस तरह फिट रखती हैं सौम्या टंडन | Saumya Tondon Fitness Secret

घी में मिलाकर खाती हैं यह चीज

सौम्या रोजाना घी, हल्दी और काली मिर्च का सेवन करती हैं. वे एक चम्मच घी (Ghee) को गर्म करती हैं और उसमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च पाउडर डालकर खाती हैं.

गर्म पानी और अदरक

एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा अदरक घिसकर डालने के बाद सौम्या इस पानी को पीती हैं. यह गट हेल्थ के लिए अच्छा है और शरीर को डिटॉक्स भी करता है.

नो शुगर डाइट

सौम्या अपने खानपान में चीनी या गुड़ को शामिल नहीं करती हैं. सौम्या की सेहत इस नो शुगर डाइट से अच्छी रहती है. चीनी कम मात्रा में खाना या ना खाना मोटापा कम करने में बेहद असरदार साबित होता है.

प्रोटीन से भरपूर खाना

अपने खानपान में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना बेहद जरूरी है. खासकर अगर आप भी एक्सरसाइज करते हैं तो सौम्या का कहना है कि अपने खानपान में प्रोटीन (Protein) को जरूर शामिल करना चाहिए. इसके अलावा सौम्या सूखे मेवे भी खूब खाती हैं. वे एक चम्मच सूरजमुखी के बीज और एक चम्मच कद्दू के बीज भी खाती हैं.

यह आदत है गेम चेंजर

सौम्या का कहना है कि उनकी सेहत के लिए जो चीज गेम चेंजर साबित हुई है वो है शाम को 7 बजे से पहले डिनर खत्म करना. इससे शरीर खुद ही इंटरमिटेंट डाइटिंग की स्टेट में चला जाता है. इससे बैली फैट कम होने में खासतौर से असर दिखता है.

