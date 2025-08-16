विज्ञापन

करिश्मा और करीना के बचपन की 10 तस्वीरें, 8वीं फोटो देखने के बाद फैंस ने कहा- कोई उतार लो बेबो-लोलो की नजर

करीना और करिश्मा बॉलीवुड की सबसे फेवरेट सिस्टर्स हैं. उनकी कुछ बचपन की अनदेखी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस एक बार फिर बेबो और लोलो के दीवाने हो गए हैं.

करीना-करिश्मा के बचपन की 10 क्यूट तस्वीरें
नई दिल्ली:

कपूर खानदान की परंपरा तोड़ने वाली कपूर सिस्टर्स (करिश्मा और करीना) ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक हिट फिल्में दी हैं. कपूर फैमिली बॉलीवुड में लड़कियों को भेजने के खिलाफ थी, लेकिन रणधीर कपूर से अलग होने के बाद बबीता ने दोनों बेटियों को फिल्मों में काम करने की आजादी दी. वहीं कपूर सिस्टर्स ने भी मां और खानदान की लाज रखी और फिल्मों में ऐसा काम किया कि आज भी दर्शक उनसे जुड़े हुए हैं. दोनों बहनों में सात साल का ऐज गैप है, लेकिन आज भी वह एक-दूजे की बेस्टी हैं. आइए देखते हैं कपूर सिस्टर्स की बचपन की कुछ क्यूट तस्वीरें, जिन पर आपका भी दिल आ जाएगा.

करिश्मा ने 90 के दशक में फिल्मों में कदम रखा था. वह तीनों खान के साथ हिट पर हिट फिल्में दे चुकी हैं.

करिश्मा ने आमिर खान के साथ राजा हिंदुस्तानी, शाहरुख खान के साथ दिल तो पागल है और सलमान खान के साथ बीवी नंबर 1 समेत कई हिट फिल्में दीं.

करिश्मा का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह कुछ खास नहीं रही.

करिश्मा की शादी अभिषेक बच्चन से टूटी और फिर बिजनेसमैन संजय कपूर से उन्होंने शादी रचाई, जिनकी मौत हाल ही में हो गई.

हालांकि, संजय कपूर उनके एक्स हसबैंड थे, लेकिन एक्ट्रेस उनके अंतिम संस्कार में दिल्ली उनके घर गई थीं.

बात करें बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान की तो उन्होंने साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया था. फिल्म में वह अपनी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक बच्चन की हीरोइन के रोल में नजर आई थीं.

करीना का फिल्मी करियर भी सुपरहिट रहा है और उन्होंने भी तीनों खान के साथ एक नहीं बल्कि कई हिट फिल्में दी हैं.

करीना ने शाहरुख के साथ कभी खुशी कभी गम, आमिर खान संग 3 इडियट्स और सलमान के साथ बजरंगी भाईजान दी है.

करीना ने को-एक्टर सैफ अली खान से शादी रचाई और दो बच्चे तैमूर और जहांगीर अली खान की मां हैं.

सैफ अली खान से शादी करने से पहले उन्होंने शाहिद कपूर को डेट किया था और उनके साथ जब वी मेट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी.




 

