लेट हो रहे हैं फिर भी सुबह जबरदस्ती खोलनी पड़ती हैं आंखें तो ये हैं बिस्तर से बिना आलस उठने के तरीके

Early Wake Up In The Morning: सुबह उठने के बाद कॉफी का सेवन करें.

खास बातें हर कोई सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है.

कइयों को सुबह 9 बजे से पहले उठने से नफरत होती है.

जबरदस्ती आंखों को खोलना काफी कष्टप्रद होता है.

Ways To Get Up Without Being Lazy: हर कोई सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है. या अगर उठते भी हैं तो जबरदस्ती और बिना मन के उठना पड़ता है. कइयों को सुबह 9 बजे से पहले उठने से नफरत होती है. चाहे सुबह ऑफिस जाना हो, स्कूल हो या कॉलेज ज्यादातर लोगों के लिए टाइम पर उठ पाना मुश्किल होता है. अगर वे चाहें तो 10 बजे से पहले न उठें फिर भी जबरदस्ती आंखों को खोलना काफी कष्टप्रद होता है. यहां कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आप सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ सकते हैं और अपनी जल्दी उठने की आदत बना सकते हैं.

अर्ली राइजर बनने के तरीके | How To Become An Early Riser

1. जब थके हों तो जल्दी बिस्तर पर जाएं