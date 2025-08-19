बेहतर नींद, चमकदार स्किन और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए अपनाएं ये आदतें, वाकई ला सकती है बदलाव

Daily Wellness Habits: हम अपनी हेल्थ में सुधार सिर्फ और सिर्फ आदतों में सुधार करके ला सकते हैं. आजकल की लाइफस्टाइल की गलत आदतें सबसे ज्यादा शरीर और सेहत को इफेक्ट कर रही हैं. बहुत से लोग आप अच्छी नींद लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नींद न आना भी हमारी लाइफस्टाइल की गलत आदतों से जुड़ी हो सकती है, इसके साथ ही बेजान, झुर्रीदार और उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखना भी आपकी गलत आदतों का ही नतीजा है. इन सब से परे हमारे पूरे शरीर का प्रोटेक्शन सिस्टम इम्यूनिटी भी कुछ गलत आदतों की वजह से कमजोर हो जाती है. ऐसे में हमें सबसे पहले अपनी कुछ आदतों पर ध्यान देने की जरूरत है. यहां जानिए बेहतर नींद, चमकदार स्किन और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए आपको कौन सी आदतें बनानी चाहिए.

सेहत का खजाना चाहिए तो अपनाएं ये आदतें

1. समय पर सोना और उठना

नींद का सीधा असर हमारी स्किन और इम्यूनिटी पर पड़ता है. रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें. रात को जल्दी सोने से शरीर को रिपेयर होने का समय मिलता है और स्किन खुद-ब-खुद ग्लो करने लगती है। कम से कम 7–8 घंटे की नींद लेना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए फॉलो करें आयुर्वेद के ये गोल्डन रूल्स, जान लें खाने-पीने का सही तरीका

2. दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें

सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना शरीर को डिटॉक्स करता है. इससे पाचन ठीक रहता है, स्किन साफ होती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. चाहें तो इसमें नींबू या शहद भी मिला सकते हैं.

3. रोजाना योग या हल्की एक्सरसाइज

योग, प्राणायाम या हल्की एक्सरसाइज़ करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. इससे स्किन को ऑक्सीजन मिलती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। रोज़ 20–30 मिनट का समय निकालना काफी है.

4. पौष्टिक और संतुलित आहार

जो खाना हम खाते हैं, वही हमारे शरीर को बनाता है. ताजे फल, हरी सब्जियां, नट्स और पर्याप्त पानी लेने से स्किन हेल्दी रहती है और शरीर को जरूरी विटामिन्स मिलते हैं। जंक फूड और ज़्यादा मीठा खाने से बचें.

यह भी पढ़ें: आंतों की कमजोरी का कारण है ये विटामिन, कमी दूर करने के लिए इन 5 चीजों को खाएं

5. सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें

मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद को खराब करती है। कोशिश करें कि सोने से कम से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूरी बना लें। इसकी जगह किताब पढ़ें या मेडिटेशन करें.

6. पॉजिटिव सोच और स्ट्रेस कम करना

तनाव का असर सीधा स्किन और इम्यूनिटी पर पड़ता है। रोज़ कुछ समय खुद के लिए निकालें, मनपसंद चीज़ें करें और पॉजिटिव सोच रखें. इससे मानसिक शांति मिलती है और नींद भी अच्छी आती है.

यह भी पढ़ें: भिंडी का पानी पीने निकल जाती है शरीर में जमा सारी गंदगी बाहर? न्यूट्रिशनिष्ट से जानिए फायदे और नुकसान

बेहतर नींद, चमकदार स्किन और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हमारी रोज की छोटी-छोटी आदतों पर निर्भर करता है. अगर हम इन आदतों को अपनाएं और नियमितता बनाए रखें, तो बिना किसी खर्च के हम खुद को अंदर और बाहर से हेल्दी बना सकते हैं.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)