विज्ञापन

आज की जनरेशन को खान सर की एडवाइज, 30 साल की उम्र से ही छोड़ दें ये चीजें

सुबह की सही आदतें अपनाकर आप अपने दिन को ताज़गी और खुशियों से भर सकते हैं. छोटे बदलाव, बड़ा फर्क - यही है हेल्दी लाइफस्टाइल का राज़.

Read Time: 3 mins
Share
आज की जनरेशन को खान सर की एडवाइज, 30 साल की उम्र से ही छोड़ दें ये चीजें
सुबह की आदतें जो बदल दें आपकी ज़िंदगी, ऐसे होगी हेल्दी और खुशहाल दिन की शुरुआत

Morning habits for health: आज की तेज़-रफ़्तार ज़िंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि, हमारी छोटी-छोटी आदतें हमारी सेहत और खुशियों को कितना प्रभावित कर सकती हैं. खान सर ने बताया कि, कैसे सही सुबह की आदतें अपनाकर आप न सिर्फ अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी ताज़गी महसूस कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि, 30 साल की उम्र होते ही किन चीजों को छोड़ देना चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

सुबह की शुरुआत (daily lifestyle tips)

सुबह उठते ही मोबाइल या टीवी देखने की बजाय 5-10 मिनट ध्यान या स्ट्रेचिंग करें. इससे आपके शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है और दिमाग साफ़ रहता है. साथ ही, हल्का योग या गहरी सांसें लेने से दिनभर की ऊर्जा बनी रहती है. खान सर ने बताया कि, स्टूडेंट लाइफ में जितना जो कुछ खाने का मन हो खा लेना, लेकिन 30 साल की उम्र होते ही सफेद चीनी छोड़कर गुड़ पर आ जाना, चाय छोड़कर ब्लैक कॉफी पर आ जाना और रात का खाना छोड़ देना.

Latest and Breaking News on NDTV

सही नाश्ता और हाइड्रेशन (healthy breakfast ideas)

नाश्ते में ब्रेड या पैक्ड जूस लेने की बजाय होल ग्रेन ब्रेड और ताजे फल चुनें. इससे शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है. साथ ही दिन की शुरुआत में पर्याप्त पानी पीना भी बेहद ज़रूरी है.

Latest and Breaking News on NDTV

काम और ब्रेक में संतुलन (morning habits sehat ke liye)

ऑफिस या घर के काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें. हल्का स्नैक जैसे नट्स या फ्रूट्स और थोड़ी हल्की स्ट्रेचिंग आपके शरीर और दिमाग दोनों को रिफ्रेश करती है. इस तरह के छोटे बदलाव आपका मूड और फोकस दोनों बढ़ाते हैं.

दिनभर की ऊर्जा (energy boosting morning routine)

दिनभर एनर्जी बनाए रखने के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें. चाहे वो 10 मिनट का वॉक हो या गहरी सांस लेने का सेशन, ये छोटी आदतें आपकी लाइफस्टाइल को हेल्दी और खुशहाल बनाती हैं. छोटी-छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आसान है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है. सुबह की सही शुरुआत आपके पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों से भर देती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Morning Habits For Health, Daily Lifestyle Tips, Healthy Breakfast Ideas, Energy Boosting Morning Routine, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com