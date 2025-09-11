कान का कचरा चुटकियों में निकल आएगा बाहर, जान लीजिए सबसे आसान घरेलू तरीका

How to Remove Ear Wax Easily: कान हमारे सबसे जरूरी और संवेदनशील अंगों में से एक है. जब कान से गंदगी निकालने की बात आती है, तो सबसे पहले मन में सवाल आता है कि कान की गंदगी निकालने का सही तरीका क्या है? कान कैसे साफ करें? कान का मैल कैसे निकालें? (Kan Ka Mail Kaise Nikale) क्या आप जानते हैं कान के अंदर जो मोमी जैसा पदार्थ, जिसे मैल या वैक्स भी कहते हैं कान की बाहरी चीजों से रक्षा करने के लिए मौजूद होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इसे समय-समय पर साफ भी करना पड़ता है. कान साफ करना बहुत आसान, लेकिन ध्यान देने वाली बता ये है कि कान की सफाई करने के दौरान आपको काफी सतर्कता बरतनी पड़ती है. ताकि कान के पर्दे को नुकसान पहुचे. अगर आप भी कान की सफाई करने के लिए घरेलू तरीके जानना चाहते हैं, जिससे कान का मैल अपने आप आसानी से बाहर निकलने लगे तो यहां जानिए कुछ आसान और कारगर घरेलू नुस्खे.

सबसे आसान और असरदार घरेलू तरीका (Kan Ki Safayi Ka Sabse Asan Tarika)

गुनगुना नारियल तेल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल

कैसे करें इस्तेमाल: रात को सोने से पहले एक-दो बूंद गुनगुना नारियल तेल या ऑलिव ऑयल ड्रॉपर की मदद से कान में डालें. फिर सिर को उस तरफ झुका लें ताकि तेल अंदर तक पहुंच जाए. सुबह उठकर हल्के गुनगुने पानी से कान को साफ करें. इससे जमा हुआ वैक्स धीरे-धीरे नरम होकर बाहर निकलने लगता है.

ये नुस्खा कैसे है फायदेमंद?: नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और यह कान की त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना सफाई करता है. ऑलिव ऑयल भी वैक्स को मुलायम बनाकर उसे बाहर निकालने में मदद करता है.

कान साफ करने के अन्य कारगर घरेलू उपाय:

गुनगुना नमक पानी नमक को गुनगुने पानी में मिलाकर एक ड्रॉपर से कान में डालें. कुछ मिनट बाद सिर को दूसरी तरफ झुकाएं और साफ कपड़े से बाहर आए हुए मैल को पोंछ लें. बेकिंग सोडा और पानी आधा चम्मच बेकिंग सोडा को एक चम्मच पानी में मिलाकर कान में डालें. यह वैक्स को घोलने में मदद करता है. स्टीम थेरेपी (भाप लेना) गर्म पानी की भाप लेने से कान की नली में जमा मैल नरम हो जाती है और आसानी से बाहर आ जाती है.

इन बातों का रखें ख्याल:

कभी भी कान में तीखी चीजें जैसे पिन, माचिस की तीलियां या ईयरबड्स गहराई तक न डालें. इससे कान की परत या ड्रम को नुकसान हो सकता है.

अगर कान में दर्द, सूजन या सुनाई देने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

ये उपाय सिर्फ हल्के मैल के लिए हैं. गंभीर मामलों में डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

कान की सफाई एक जरूरी लेकिन नाजुक काम है. सही तरीका अपनाकर आप न सिर्फ सुनने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि इंफेक्शन और अन्य समस्याओं से भी बच सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)