कान के अंदर जमा पीला कबाड़ कैसे साफ करें? अपनाएं ये 5 घरेलू आसान तरीके, खुद ही निकलने लगेगा बाहर

Kan Ki Gandagi Kaise Saaf Kare: कान कैसे साफ करें? कान साफ करने के लिए घरेलू उपाय क्या हैं? अगर आप भी कान गंदगी साफ करने के लिए आसान तरीके जानना चाहते हैं तो यहां जानिए आपको क्या करना चाहिए.

How To Remove Ear Wax: कान की गंदगी साफ करने के लिए घरेलू उपाय.

Kan Saaf Karne Ke Liye Kya Kare: हम रोज नहाते हैं, दांत साफ करते हैं, चेहरे की देखभाल करते हैं, लेकिन कानों की सफाई को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. यही वजह है कि कान के अंदर धीरे-धीरे पीले रंग का एक चिपचिपी गंदगी जमा होने लगती है, जिसे आम भाषा में ईयरवैक्स (Earwax) या पीला कबाड़ कहा जाता है. जब यह वैक्स ज्यादा जम जाता है, तो कान में खुजली, भारीपन, सुनने में दिक्कत, दर्द या बदबू जैसी समस्याएं होने लगती हैं. कई लोग कान साफ करने के लिए पतली पेन, हेयर पिन, माचिस या कॉटन बड को गहराई तक डाल देते हैं, जिससे कान का पर्दा (Eardrum) नुकसान तक हो सकता है.

असल में कान एक सेंसिटिव अंग है और इसे गलत तरीके से छेड़ने पर नुकसान ज्यादा होता है, तो फिर सवाल है कान के अंदर जमा पीला कबाड़ सुरक्षित तरीके से कैसे हटाया जाए? या कान की गंदगी कैसे साफ करें? (How to Clean Earwax?) अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों से यह वैक्स अपने आप ढीला होकर बाहर निकलने लगता है. आइए जानते हैं कान साफ करने के आसान घरेलू उपायों के बारे में.

कान की गंदगी कैसे साफ करें? कान साफ करने के घरेलू उपाय | How to Clean Earwax? Home Remedies for Ear Cleaning

1. गर्म तेल की बूंदें (Warm oil drops to clean the ears)

सरसों, नारियल या ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदें हल्का गुनगुना करके कान में डालें. तेल वैक्स को नरम करता है और कुछ घंटों बाद यह खुद बाहर आने लगता है.
कैसे करें?

  • तेल को थोड़ा गर्म करें.
  • ड्रॉपर से 2–3 बूंदें कान में डालकर 5 मिनट लेट जाएं.
  • 2-3 दिनों तक ऐसा करने से वैक्स ढीला पड़ने लगता है.

2. गुनगुना पानी (Lukewarm water to clean the ears)

नहाते समय हल्के प्रेशर से गुनगुना पानी कान के बाहरी हिस्से में जाने दें. यह वैक्स को मुलायम करता है और सफाई आसान होती है. बस य ध्यान रखें कि पानी को कान के अंदर जबरदस्ती न डालें.

3. बेकिंग सोडा सॉल्यूशन (Baking Soda Solution to Clean Ears)

एक चम्मच बेकिंग सोडा को आधा कप गर्म पानी में मिलाएं और ड्रॉपर से 2 बूंद कान में डालें. यह वैक्स को तोड़कर बाहर निकालने में मदद करता है. यह उपाय हफ्ते में केवल 1-2 बार करें.

4. नारियल तेल और टी-ट्री ऑयल का मिश्रण (Coconut oil and tea tree oil mixture to clean the ears)

दोनों तेलों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. यह कान के अंदर सफाई के साथ जलन और खुजली को भी कम करते हैं. 1 चम्मच नारियल तेल में 1 बूंद टी-ट्री ऑयल मिलाकर बाहरी हिस्से पर लगाएं. सीधे अंदर न डालें, सिर्फ सतह पर उपयोग करें.

5. भाप (Steam to clean the ears)

भाप लेने से वैक्स पिघलने लगता है और निकलने में आसानी होती है. तरीका बिल्कुल वैसा ही जैसे सर्दी-जुकाम में भाप लेते हैं, तौलिया से सिर ढककर 5 मिनट भाप लें.

सावधानियां:

  • पेन, कील, माचिस, हेयर पिन, कॉटन बड को कान के अंदर न डालें.
  • बेहद ज्यादा दर्द, खून या सुनाई कम होने लगे तो डॉक्टर से मिलें.
  • बार-बार वैक्स जमा होना किसी इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है.

कान का वैक्स शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा है, लेकिन जब यह जरूरत से ज्यादा जम जाए, तो हल्के और सुरक्षित घरेलू उपाय बेहद प्रभावी होते हैं. थोड़ी सी समझदारी और सही तरीका अपनाकर आप कान साफ रख सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

