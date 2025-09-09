पेट की गैस से सिरदर्द हो तो करें ये 3 काम, दोनों से तुरंत मिलेगा छुटकारा

Natural Remedies For Gas Headache: बदलते खानपान और लाइफस्टाइल की वजह से पेट की समस्याएं बहुत आम हो गई हैं. इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत पेट की गैस और उससे होने वाले सिरदर्द हैं. अक्सर बनने वाली पेट की गैस का इलाज करना बहुत जरूरी है. क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सिर में तेज दर्द हो रहा है, लेकिन कोई ठोस वजह समझ नहीं आ रही? हो सकता है कि इसका कारण आपके पेट में जमा गैस हो. जी हां, गैस और सिरदर्द का गहरा रिश्ता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान और तनाव भरी रूटीन के कारण पेट में गैस बनना आम बात हो गई है. लेकिन, जब यह गैस शरीर में ज्यादा मात्रा में जमा हो जाती है, तो यह नर्वस सिस्टम पर दबाव डालती है, जिससे सिर में भारीपन या दर्द महसूस होता है. इसे गैस्ट्रिक हेडेक कहा जाता है. अगर आप भी इस दोहरी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो घबराइए नहीं. यहां हम आपको बताएंगे 3 आसान घरेलू उपाय, जो पेट की गैस और सिरदर्द दोनों से तुरंत राहत दिला सकते हैं.

पेट की गैस और उससे होने वाले सिरदर्द के लिए उपाय- (Remedies For Stomach Gas And Headache)

1. हींग का पानी, गैस और सिरदर्द दोनों का दुश्मन

हींग एक ऐसा मसाला है जो पेट की गैस को तुरंत बाहर निकालने में मदद करता है. इसमें एंटी-फ्लैटुलेंट गुण होते हैं जो गैस को कम करते हैं और सिरदर्द में राहत देते हैं. इससे गैस कम होगी, पेट हल्का लगेगा और सिर का भारीपन भी धीरे-धीरे दूर होगा.

कैसे लें:

एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी हींग मिलाएं.

अच्छे से घोलकर सुबह खाली पेट या गैस महसूस होने पर पी लें.

2. पुदीना और सौंफ की चाय, ठंडक और पाचन का बेहतरीन मेल

पुदीना और सौंफ दोनों ही पाचन को सुधारते हैं और शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं. यह चाय गैस को कम करती है और सिरदर्द में तुरंत आराम देती है. डाइजेशन सुधरेगा, गैस कम होगी और सिरदर्द में राहत मिलेगी.

कैसे बनाएं:

एक कप पानी में कुछ पुदीने की पत्तियां और आधा चम्मच सौंफ डालें

5 मिनट तक उबालें और छानकर गर्मागर्म पिएं

3. नींबू और गर्म पानी, शरीर को करें डिटॉक्स

नींबू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. यह गैस को बाहर निकालता है और सिरदर्द को जड़ से खत्म करता है. पेट साफ होगा, गैस की समस्या दूर होगी और सिरदर्द में तुरंत आराम मिलेगा.

कैसे लें:

एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ें

सुबह खाली पेट पिएं

इन बातों का रखें ध्यान:

खाने के बाद हल्का टहलना गैस को बनने से रोकता है.

तले-भुने और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें.

तनाव कम करने के लिए योग और प्राणायाम करें.

