दिल्ली को दमघोंटू हवा से नहीं मिल रही निजात , 400 पार AQI, जानें कब तक घुलता रहेगा सांसों में जहर

घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और स्मॉग ने दिल्ली के हालात और बिगाड़ दिए हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है.

Read Time: 4 mins
दिल्ली को दमघोंटू हवा से नहीं मिल रही निजात , 400 पार AQI, जानें कब तक घुलता रहेगा सांसों में जहर
  • दिल्ली की सुबहों में बढ़ता प्रदूषण और कोहरा AQI को गंभीर स्तर तक पहुंचा रहा है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा
  • देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो अत्यंत खराब श्रेणी में आता है
  • बच्चों, बुजुर्गों और सांस रोगियों के लिए दिल्ली की जहरीली हवा की स्थिति विशेष रूप से खतरनाक मानी जा रही है
नई दिल्ली:

दिल्ली की सर्द सुबह अब सिर्फ ठंडक नहीं, बल्कि जहरीली हवा का बोझ भी लेकर आ रही है. शहर की गलियों में घूमती धुंध अब महज कोहरा नहीं, बल्कि प्रदूषण के घने जहरीले का जाल बन चुकी है, जो हर सांस के साथ शरीर में उतर रहा है. राजधानी की हवा का हाल जानने के लिए जब आप AQI ऐप खोलते हैं, तो सामने आता है लाल रंग में चमकता खतरे का संकेत—"Very Poor". 22 दिसंबर की सुबह 6:05 बजे का अपडेट बताता है कि दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 366 पर है, जो ‘बहुत खराब' श्रेणी में आता है. वहीं पिछले तीन दिनों के आंकड़े भी डराने वाले हैं. जहां 19 दिसंबर को 374, 20 दिसंबर को 398, और 21 दिसंबर को 377. इससे यह साफ संकेत है कि हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं.

दिल्ली में आज कहां सबसे जहरीली हवा

इलाकाएक्यूआई
नरेला418
बवाना408
आनंद विहार402
वजीरपुर403
जहांगीरपुरी400
रोहिणी400
सिरीफोर्ट390
अशोक विहार390
नेहरू नगर393
अलीपुर392

ये भी पढ़ें : दिसंबर के अंत में रुलाएगा दिल्ली का मौसम... कोहरा, भयंकर सर्दी, प्रदूषण का तिहरा अटैक, जानें 1 हफ्ते का वेदर

कोहरे की चपेट में उत्तर भारत

घना स्मॉग, कड़ाके की ठंड और कोहरे ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदूषण ‘गंभीर' श्रेणी के बेहद करीब पहुंच गया. शहर की खराब होती हवा ने एक बार फिर लोगों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी है. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह स्थिति ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है. वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई रात 11 बजे तक बढ़कर 410 तक पहुंच गया, जो सीधे तौर पर ‘गंभीर' श्रेणी में आता है. हालांकि रात में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन सुबह भी हालात चिंताजनक बने रहे. रविवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे एक्यूआई 396 दर्ज किया गया, जो अब भी गंभीर श्रेणी के करीब था.

ये भी पढ़ें : जहरीली हवा से सांसों पर संकट, 450 के पार AQI, दिल्ली में अभी और बढ़ेगा प्रदूषण

कब छटेगा कोहरा और हवा होगी साफ

उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में घने कोहरे का संकट अगले एक हफ्ते तक बना रहेगा. इसका मतलब है कि जब तक घना कोहरा बरकार रहेगा तब तक साफ हवा में सांस लेना मुहाल रहेगा. रविवार को भारत मौसम विभाग ने 4 राज्यों - हिमाचल प्रदेश , पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड के लिए घने कोहरे के पूर्वानुमान को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया. इसके साथ ही, 10 से ज़्यादा राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में Dense to Very Dense Fog का संकट 23 तारीख तक बना रहेगा. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अभी येलो अलर्ट है लेकिन 25 से 28 दिसंबर के बीच इन जगहों पर बहुत ज्यादा कोहरे का संकट बने रहने का पूर्वानुमान है".  दिल्ली में रविवार को मध्यम कोहरे की स्थिति रिकॉर्ड की गयी. आज भी कल जैसा ही हाल रहेगा.

दिल्ली के मौसम का क्या हाल

दिल्ली में 23 और 24 दिसम्बर को 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. ज़ाहिर है, हवा की स्थिति जब दिल्ली में बेहतर होगी तो विजिबिलिटी भी बेहतर रहेगी, और प्रदूषण का स्तर भी कम होने का पूर्वानुमान है. उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोल्ड डे कंडीशंस (COLD DAY CONDITIONS) अगले 2 दिन बने रहेंगे. दिल्ली में 3-4 दिन रात को न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है. कल अधिकतम तापमान दिल्ली के अधिकतर इलाकों में दिन में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गिर गए थे. 

