यहां है सफेद बालों को नेचुरल काला करने का घरेलू इलाज, मेहंदी और Hair Dye लगाना छोड़ देंगे आप

Safed Balo Ko Kala Kaise Kare: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सफेद बाल सिर्फ उम्र का नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल का भी संकेत बन चुके हैं. 25–30 की उम्र में ही बहुत से लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं, कभी तनाव की वजह से, कभी पोषण की कमी से और कभी हार्मोनल बदलावों की वजह से. यहां तक कि बच्चों तक के बाल सफेद हो रहे हैं. जब भी सफेद बालों का काला करने के लिए घरेलू उपाय आजमाने की बात आती है, तो सबसे ज्यादा मेहंदी और केमिकल डाई का ही इस्तेमाल होता है. लेकिन, सच यह है कि जितनी बार आप हेयर डाई लगाते हैं, बाल उतनी जल्दी फिर से सफेद होने लगते हैं.

Safed Balo Ko Permanent Black Kaise Kare: अगर आप भी ऐसा घरेलू तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे बाल नेचुरल तरीके से काले और मज़बूत बनें, तो दादी-नानी के कुछ नुस्खे आज भी उतने ही कारगर हैं. ये उपाय बालों को सिर्फ रंग नहीं देते, बल्कि उन्हें जड़ों से पोषण देकर अंदर से मजबूत बनाते हैं. यहां जानिए 3 प्राकृतिक घरेलू उपचार, जो सफेद बालों को धीरे-धीरे काला करने में मदद करते हैं, बिना मेहंदी, बिना केमिकल और बिना किसी साइड इफेक्ट के.

सफेद बालों को बिना मेहंदी और डाई के नेचुरल काला बनाने के उपाय | Ways to Make White Hair Black Naturally Without Henna or Hair Dye

1. करी पत्ता और नारियल तेल - नेचुरल मेलेनिन बूस्टर

करी पत्ता सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता, इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो बालों में बनने वाले मेलेनिन पिगमेंट को बढ़ाने में मदद करते हैं. मेलेनिन जितना ज्यादा, बाल उतने काले और घने.

कैसे बनाएं?

मुट्ठीभर करी पत्ते लें.

एक छोटा कटोरा नारियल तेल गर्म करें.

इसमें पत्ते डालें और 5–7 मिनट धीमी आंच पर पकाएं.

तेल का रंग हल्का काला होते ही गैस बंद कर दें.

ठंडा होने पर छानकर बोतल में भर लें.

कैसे लगाएं?

हफ्ते में 3 बार, बालों की जड़ों में अच्छी तरह मसाज करें.

1 घंटे बाद हल्के गर्म पानी से धो लें.

2. प्याज का रस, सफेद बालों पर चमत्कारी असर

प्याज में मौजूद कैटालेज एंज़ाइम सफेद बालों के प्रमुख कारण हाइड्रोजन पेरऑक्साइड को कम करता है. इससे सफेद बालों की रफ्तार धीमी हो जाती है और धीरे-धीरे काले बाल उगने लगते हैं.

कैसे लगाएं?

एक प्याज का रस निकालें.

कॉटन या ब्रश से जड़ों में लगाएं.

30 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें.

कैतनी बार लगाएं?

हफ्ते में 2–3 बार.

4–6 हफ्ते में अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं.

3. आंवला और भृंगराज का काढ़ा - बालों का आयुर्वेदिक टॉनिक

आंवला विटामिन C का सबसे बड़ा स्रोत है और भृंगराज बालों को काला, घना और चमकदार बनाने के लिए आयुर्वेद में जाना जाता है. इन दोनों का काढ़ा सफेद बालों को प्राकृतिक रूप से रोकने का बेहतरीन उपाय है.

कैसे बनाएं?

2 चम्मच आंवला पाउडर.

2 चम्मच भृंगराज पाउडर.

1 गिलास पानी.

10 मिनट तक उबालें और ठंडा होने दें.

कैसे लगाएं?

स्कैल्प पर लगाएं और 40 मिनट बाद धो लें.

चाहें तो इसका थोड़ा हिस्सा पी भी सकते हैं (डॉक्टर की सलाह से).

साथ में रखें ये 4 जरूरी बातें:

तनाव कम करें, क्योंकि स्ट्रेस सफेद बाल जल्दी लाता है.

विटामिन B12, आयरन, और जिंक की कमी न होने दें.

बहुत गरम पानी से बाल न धोएं.

जंक फूड, ज्यादा चाय-कॉफी से दूर रहें.

सफेद बाद हर बार किसी बीमारी का संकेत नहीं, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल का आईना होते हैं. करी पत्ता तेल, प्याज का रस और आंवला–भृंगराज जैसे घरेलू उपाय सिर्फ रंग नहीं बदलते, बल्कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर नेचुरल काले बाल उगने में मदद करते है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)