Salman Khan Birthday Updates: सलमान खान को कोई भाईजान तो कोई दबंग कहता है. वहीं बात उनके जन्मदिन की हो तो सलमान खान के चाहने वाले उन्हें सोशल मीडिया ही नहीं देश के कोने कोने से मिलने और एक झलक पाने का इंतजार करते हैं. हालांकि इस बार मुंबई में नहीं बल्कि अपने पनवेल वाले फार्महाउस में सलमान खान ने अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इस पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. जबकि सोशल मीडिया पर भी भाईजान को बधाईयां देते हुए सेलेब्स नजर आ रहे हैं. इसीलिए आज हम आपको सलमान खान के बर्थडे के मौके पर लाइव अपडेट देने वाले हैं. वहीं यह भी बताने वाले हैं कि उनके बर्थडे पर क्या क्या खास हो रहा है.
सलमान खान बर्थडे लाइव अपडेट्स| Salman Khan Birthday Live UPDATES
Salman Khan 60th Birthday Live: सुनील शेट्टी ने दी सलमान खान को बधाई, बोले- हैप्पी बर्थडे भाई
एक्टर सुनील शेट्टी ने सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर पोस्ट शेयर कर भाईजान को बधाई दी है. उन्होंने लिखा, वह शख्स, जिसका दिल उसके स्टारडम से भी बड़ा है. हैप्पी बर्थडे भाई. आपकी दयालुता हर स्पॉटलाइट से ज्यादा चमकती रहे. हमेशा प्यार, हमेशा सम्मान.
To the man whose heart is bigger than his stardom... happy birthday bhaaii— Suniel Shetty (@SunielVShetty) December 27, 2025
May your kindness keep shining brighter than every spotlight. Always love, always respect. @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/xFHA7s0bLt
Salman Khan Birthday Live Updates: सलमान खान की बर्थडे पार्टी की इनसाइड तस्वीरें आईं सामने
सलमान खान के बर्थडे पार्टी की कुछ इनसाइड तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें भाईजान को पिता सलीम खान के साथ देखा जा सकता है. वहीं अन्य तस्वीरों में सलमान खान की दूसरी मां हेलन नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को फैंस का प्यार मिल रहा है.
Salman Khan Birthday Live Updates: शेरा ने सलमान खान के लिए लिखा स्पेशल पोस्ट, लिखा- हैप्पी बर्थडे मालिक
सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने भाईजान के साथ एक फोटो शेयर कर 60वें बर्थडे की बधाई दी है. इंस्टाग्राम पर शेरा ने कैप्शन लिखा- हैप्पी 60th बर्थडे, मेरे मालिक, मैं अनगिनत उतार-चढ़ावों में आपके साथ चला हूं और एक चीज जो कभी नहीं बदली, वह है हर चुनौती का सामना स्टाइल, ताकत और शांति से करने का आपका रवैया. इसीलिए आप सिर्फ एक स्टार नहीं हैं. आप सबसे बड़े सुपरस्टार हैं. आपकी वजह से मुझे इतना प्यार और इज्जत मिली है और एक ऐसी पहचान मिली है जिस पर मुझे सच में गर्व है. भगवान आपको हमेशा सारी खुशियाँ, सफलता और अच्छी सेहत दे. आप सलामत रहें, मालिक
Salman Khan Birthday Live Updates: बेटी सिपारा के साथ सलमान खान की बर्थडे पार्टी में पहुंचे अरबाज खान
सलमान खान की बर्थडे पार्टी में उनकी पूरी फैमिली पहुंचती हुई नजर आई. वहीं खान खानदान की सबसे नई मेंबर सिपारा यानी अरबाज खान और शूरा खान अपनी बेटी का चेहरा छिपाते हुए भाईजान की बर्थडे पार्टी में पहुंचते हुए दिखा.
Salman Khan Birthday Live: सलमान खान के बर्थडे में पहुंचीं एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस संगीता बिजलानी भी भाईजान की बर्थडे पार्टी में शामिल होती नजर आईं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं लुक की बात करें तो गोल्डन ड्रैस में पार्टी का हिस्सा बनीं.
Salman Khan Birthday Live Updates: सलमान खान के बर्थडे पर बाइक में पहुंचे सिंगर मीका सिंह
सलमान खान के 60वीं बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचें. लेकिन जिसने फैंस का ध्यान खींचा वह था बॉलीवुड के जाने माने सिंगर मीका सिंह का बाइक पर आना. इसका वीडियो वायरल हो रहा है और फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.