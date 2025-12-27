Salman Khan Birthday Updates: सलमान खान को कोई भाईजान तो कोई दबंग कहता है. वहीं बात उनके जन्मदिन की हो तो सलमान खान के चाहने वाले उन्हें सोशल मीडिया ही नहीं देश के कोने कोने से मिलने और एक झलक पाने का इंतजार करते हैं. हालांकि इस बार मुंबई में नहीं बल्कि अपने पनवेल वाले फार्महाउस में सलमान खान ने अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इस पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. जबकि सोशल मीडिया पर भी भाईजान को बधाईयां देते हुए सेलेब्स नजर आ रहे हैं. इसीलिए आज हम आपको सलमान खान के बर्थडे के मौके पर लाइव अपडेट देने वाले हैं. वहीं यह भी बताने वाले हैं कि उनके बर्थडे पर क्या क्या खास हो रहा है.

सलमान खान बर्थडे लाइव अपडेट्स| Salman Khan Birthday Live UPDATES