अगर गंभीर हटाए गए, तो ये 5 दिग्गज हैं टीम इंडिया के टेस्ट कोच बनने के प्रबल दावेदार

Gautam Gambhir: गौतम गंभीर को शनिवार को लेकर एक अपुष्ट रिपोर्ट आई. और अगर बोर्ड टी20 विश्व के बाद गंभीर को रेड-बॉल फॉर्मेट के कोच पद से हटाता है, तो यहां कई मजबूत दावेदार हैं, जो उनकी जगह ले सकते हैं

शनिवार को ऐसी रिपोर्ट आईं कि पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के हाथों सीरीज में 2-0 से सफाए के बाद बीसीसीआई ने दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण से रेड बॉल फॉर्मेट का कोच बनने उनसे संपर्क साधा था. यह रिपोर्ट कितनी सही है, या कितनी गलत, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन यह तो एकदम साफ है कि पिछले साल नियुक्ति के बाद से भारत को व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में दो खिताब (टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफऱी) जिताने वाले गौतम गंभीर का टेस्ट रिकॉर्ड कहीं ज्यादा खराब है. और इस रिकॉर्ड को देखते हुए अगर भारतीय बोर्ड टी20 विश्व कप के बाद अगर कोई बड़ा फैसला लेता है, तो चौंकाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी. चलिए आप जान लीजिए कि अगर BCCI गंभीर को रेड-बॉल फॉर्मेट की जिम्मेजारी से मुक्त करता है, तो शीर्ष 5 खिलाड़ी या प्रबल दावेदार कौन हैं, जो टेस्ट टीम के कोच बन सकते हैं. 

1. वीवीएस लक्ष्मण

खबरें ताजा यही हैं कि पिछल दिनों दक्षिण अफ्रीका के हाथों सफाए के बाद बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण से संपर्क साधा था. वीवीएस फिलहाल बेंगलुरु स्थिति सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख हैं. जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण ने बेंगलुरु में ही बने रहने का आग्रह किया है, लेकिन कौन जानता है कि टी20 विश्व कप के बाद अगर हालात बदलते, तो लक्ष्मण अपनी सहमति दे दें. गंभीर के टेस्ट में विकल्प के लिए वीवीएस ही बीसीसीआई की पहली पसंद हैं.

2. अनिल कुंबले

इतिहास पर नजर डालें, तो अनिल कुंबले भारत के सबसे सफल टेस्ट कोच रहे है. और यही वजह उन्हें बाकी दावेदारों से आगे रखती है. कुंबले की कोचिंग में भारत ने साल 2016-17 तक के सफर में 17 टेस्ट में 12 में जीत दर्ज की. इसमें 4 मैच ड्रॉ रहे, तो एक में हार रही. कुबंले की कोचिंग में भारत ने लगातार 5 टेस्ट सीरीज जीतीं
 

3. रिकी पोंटिंग

पूर्व कंगारू कप्तान का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है. और रिकी को लेकर चर्चा पहले भी मीडिया हल्कों में थी.  पोंटिंग वर्तमान में दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं, तो उनके बतौर सहायक कोच कार्यकाल में मुंबई इंडियंस ने अच्छी सफलता हासिल की. पोंटिंग का बतौर कप्तान और अंतरराष्ट्रीय अनुभव उन्हें एक प्रबल दावेदार बनाता है. 

4. महेला जयवर्द्धने 

श्रीलंकाई पूर्व कप्तान विदेशी कोचों में एक ऐसे दिग्गज हैं, जिनका बतौर कोच कप्तान रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है. जयवर्द्धने अपनी कोचिंग में मुंबई इंडियंस को तीन खिताब दिलाए हैं. वहीं, वह बीपीएल और इंग्लैंड के द हंड्रेड फॉर्मेट में भी कोचिंग देते हैं. बतौर क्रिकेटर वह खेल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं.


5. स्टीफेन फ्लेमिंग/टॉम मूडी

ये दोनों तो पसंद में सबसे आखिरी क्रम पर हैं, लेकिन दोनों ही दिग्गज नाम हैं. और यहां तक कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफेन फ्लेमिंग तो पिछले कई सालों से बतौर हेड कोच चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने चेन्नई को 5 आईपीएल खिताब जिताए हैं, तो फ्लेमिंग को रणनीति बनाने में महारथी माना जाता है. वहीं, टॉम मूडी की गिनती भी दुनिया के दिग्गज कोचों में होती है. वह सनराइजर्स हैदराबाद और श्रीलंका टीम के भी कोच रह चुके हैं. 
 

