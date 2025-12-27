पलूशन का असर, दिल्ली में अब दो चीजें परमानेंट बैन, जानें दिल्ली सरकार का फैसला

प्रदूषण से दिल्ली का बुरा हाल है. धुंध की मोटी परत हटने का नाम नहीं ले रही है. हालात इस कदर खराब हैं कि राजधानी के कई इवालों का एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है. प्रदूषण की मार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि राजधानी में अब दो चीजें परमानेंट बैन रहेंगी.

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब से ये तय किया गया है कि जो GRAP-4 के तहत पाबंदियां थीं, उसमें से हमने दो पाबंदियों को स्थायी कर दिया गया है. पहला PUCC को. कहीं पर भी आपको बिना PUCC सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा. भारत स्टेज VI (BS6) से कम की जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हैं, उनके भी दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा.

फिर खराब हो सकता है दिल्ली का मौसम

सिरसा ने आगे कहा कि मौसम के खराब होने की आशंका बताई जा रही है. दोबारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम खराब रह सकता है, इसलिए निगरानी रखी जा रही है. सरकार की कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को दोबारा इस तरह की चुनौतियों का सामना न करना पड़े.

बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त

दिल्ली सरकार ने यह फैसला सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण के हाल को देखकर लिया है. दिल्ली-एनसीआर के लोगों का प्रदूषण से बुरा हाल है. जहरीली हवा में उनका सांस लेना मुश्किल हो गया है. समय बीतने के बाद भी हवा में घुला जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है. जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा.

बिना पॉल्यूशन अब पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल

दिल्ली सरकार के मुताबिक, अगर किसी गाड़ी के पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे फ्यूल नहीं मिलेगा. पेट्रोल-डीजल के लिए पॉल्युशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा. यह कदम प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए ऐहतियातन उठाए जा रहे हैं.

दिल्ली से बाहर की BS6 से कम की गाड़ियों की एंट्री बैन

अब BS6 मानक से नीचे की दिल्ली से बाहर की सभी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां दिल्ली में प्रतिबंधित होंगी. ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी. सरकार ने बाहरी BS6 मानक से नीचे की गाड़ियों की एंट्री दिल्ली में परमानेंट बैन कर दी हैं. प्रदूषण पर लगाम करने के लिए यह कदम ऐहतियातन उठाया गया है.