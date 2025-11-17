विज्ञापन
विशेष लिंक

चाय पीने से जुड़ी 7 सबसे बुरी आदतें, जो आपके पेट और लिवर को कर रही हैं खराब

Worst tea-drinking Habits: भारत में चाय को एनर्जी ड्रिंक के रूप में लिया जाता है. जब भी आलस महसूस हो और आपको एक्टिव महसूस करना हो तो चाय बन जाती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि चाय से जुड़ी कुछ बुरी आदतें आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकती हैं.

Read Time: 4 mins
Share
चाय पीने से जुड़ी 7 सबसे बुरी आदतें, जो आपके पेट और लिवर को कर रही हैं खराब
Worst tea-drinking Habits: चाय पीने से जुड़ी सबसे बुरी आदतें.

Chai Pine Ke Sahi Tarika: भारत में चाय पीना सिर्फ़ एक आदत नहीं, बल्कि एक रस्म है. काली चाय से लेकर मसाला चाय तक, लोग कई तरह की चाय का आनंद लेते हैं, खासकर नाश्ते में और शाम को. अगर सही तरीके से चाय का सेवन किया जाए, तो यह कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है. यह एंटीऑक्सीडेंट और कई अन्य लाभकारी पादप यौगिकों से भरपूर होती है. कई प्रकार की चाय हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने, इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने और पाचन में भी सहायक हो सकती है. हालांकि, चाय पीते समय लोग अक्सर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं.

हाल ही में, डॉ. सौरभ सेठी, जिन्हें आंत के डॉक्टर के रूप में जाना जाता है और जो एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों से ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, ने चाय पीने की 7 सबसे खराब आदतों के बारे में बताया जो आपके स्वास्थ्य, खासकर आपकी आंत और लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

चाय पीने की सबसे खराब आदतें जो लिवर और पेट को कर रहीं बर्बाद | Worst Tea Drinking Habits That Are Ruining Your Liver and Stomach

1. खाली पेट चाय

इससे पेट की परत में जलन हो सकती है, जिससे रिफ्लक्स, मतली और सामान्य बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. आमतौर पर खाने के बाद चाय पीना बेहतर होता है.

2. चीनी और मीठी चाय

डॉ. सेठी ने बताया, "आइस्ड टी या दूध वाली चाय में 30-40 ग्राम चीनी हो सकती है, जिससे फैटी लिवर और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है." बिना चीनी वाली चाय चुनने या चीनी का सेवन सीमित करने से इन जोखिमों को कम किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: जब मैंने 1 हफ्ते तक रात का खाना 7 बजे खाया, तो मेरी Body में आया ये बदलाव, जानकर आप भी बना लेंगे आदत

3. डिटॉक्स या स्लिमिंग टी

अक्सर वज़न घटाने के क्विक रेमेडी के रूप में जानी जाने वाली चाय में अक्सर रेचक होते हैं जो लंबे समय तक सेवन करने पर डिहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और यहां तक कि आंत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

4. ग्रीन टी के अर्क का ज़्यादा सेवन

हालांकि उबली हुई ग्रीन टी आमतौर पर सुरक्षित होती है, लेकिन सप्लीमेंट्स में पाए जाने वाले ग्रीन टी के अर्क की ज़्यादा मात्रा लिवर टॉक्सिसिटी के दुर्लभ मामलों से जुड़ी पाई गई है.

5. बेहद गर्म चाय पीना

कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि रेगुलर 65 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर चाय पीने से एसोफैजियल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. चाय को पीने से पहले थोड़ा ठंडा होने देना इसे ज्यादा सुरक्षित बना सकता है.

इसे भी पढ़ें: ठंड की शुरुआत में ही खा लिए ये 5 फूड, तो पूरे सीजन नहीं लगेगी ठंड, सर्दी-जुकाम की तो बात ही मत करना

6. देर रात चिया या ग्रीन टी

इन चायों में मौजूद कैफीन घंटों तक बना रह सकता है और नींद में खलल डाल सकता है. हम सभी जानते हैं कि नींद लिवर की मरम्मत और ऑलओवर हेल्थ के लिए जरूरी है.

7. बोबा/बबल टी

बोबा/बबल टी को सेवन भी ध्यान से ही करना चाहिए. डॉ. सेठी ने कहा, "शुगर में हिडन कैलोरी होती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर का कारण बन सकती है."

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Worst Tea-drinking Habits, How Tea Damage Your Liver, How Tea Damage Your Stomach, Chai Pine Ki Buri Aadtein, Chai Kab Pini Chahiye, Chai Kaise Piye, Chai Pine Ka Bura Tarika, Chai For Liver, Chai For Stomach, Tea Side Effects For Liver, Tea Side Effects Stomach, Subah Chai Pine Ke Nuksan, Chai Pene Ke Sahi Tarika
Get App for Better Experience
Install Now