AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया का हाल बेहाल, 9 साल बाद फिर आया 'काला' दिन, घर में ये कैसी जिल्लत? शर्मनाक

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 'द एशेज' सीरीज का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. जहां कंगारू बल्लेबाजों का प्रदर्शन देख हर कोई हैरान है. शुरुआती तीन मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम चौथे मुकाबले में औंधे मुंह जमीन पर नजर आई है. उसके खस्ता हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह दोनों पारियों में मिलाकर 200 के आंकड़े को एक बार भी पार नहीं कर पाई है. यह पिछले नौ सालों में पहली बार हुआ है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने घरेलू जमीन पर विपक्षी टीम के खिलाफ टेस्ट की दोनों पारियों में 200 रन के अंदर ऑलआउट हुई है.

2016 में दक्षिण अफ्रीका ने किया था बुरा हाल

इंग्लैंड से पहले साल 2016 में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने कुछ ऐसा ही हाल ऑस्ट्रेलियाई टीम का उसके घरेलू जमीन पर किया था. उस दौरान मेहमान टीम ने कंगारू टीम को दोनों पारियों में 200 रन के अंदर ऑलआउट किया था.

मेलबर्न में प्रचंड लय में नजर आए इंग्लिश गेंदबाज

शुरुआती तीन मुकाबलों में फ्लॉप होने के बाद इंग्लिश गेंदबाज मेलबर्न टेस्ट में एक अलग ही अंदाज में नजर आए. टीम के लिए पहली पारी में जोश टंग ने पांच विकेट चटकाए. उनके अलावा गस एटकिंसन ने दो और ब्रायडन कार्स एवं बेन स्टोक्स ने एक-एक सफलता प्राप्त की. नतीजन मेजबान टीम पहली पारी में 152 रनों पर ही ढ़ेर हो गई.

यही नहीं दूसरी पारी में भी इंग्लिश गेंदबाजों का जलवा रहा. इस बार ब्रायडन कार्स चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा बेन स्टोक्स ने तीन, जोश टंग ने दो और गस एटकिंसन ने एक सफलता प्राप्त की. परिणाम स्वरूप पूरी विपक्षी टीम 132 रनों पर ऑलआउट हो गई.

