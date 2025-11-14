समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं ऐसे लोग, आचार्य चाणक्य ने बताए हेल्दी रहने के टिप्स

दुनिया में हर व्यक्ति स्वस्थ और खुश रहना चाहता है. हर किसी की चाह होती है कि उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी या शारीरिक समस्या ना हो. लेकिन कुछ गलतियों की वजह से व्यक्ति हमेशा बीमार और समय से पहले ही बूढ़ा होने लगता है. आचार्य चाणक्य जैसे महान विद्वानों ने जीवन के हर पहलू पर गहरी बातें कही हैं. उनकी ‘चाणक्य नीति' आज भी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक मानी जाती है, खासकर युवाओं के लिए. इसमें उन्होंने जीवन जीने के सही तरीके, सफलता के रहस्य और गलत आदतों के परिणाम बताए हैं. चाणक्य ने अपनी नीतियों में यह भी बताया है कि कौन-सी चीजें इंसान को धीरे-धीरे बीमार और समय से पहले बूढ़ा बना देती हैं.

समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं ये लोग (These people grow old before their time)

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा चलते-फिरते या लगातार सफर करते रहते हैं, वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका रूटीन सही नहीं रह पाता और वे अपने खाने-पीने का ध्यान नहीं रख पाते. इसी वजह से उनका शरीर कमजोर होने लगता है और वे समय से पहले बुढ़ापे का शिकार बन जाते हैं.

ऐसे लोग रहते हैं हेल्दी (Such people remain healthy)

आचार्य चाणक्य ने ऐसे लोगों का भी जिक्र किया है जो हमेशा हेल्दी रहते हैं. चाणक्य के मुताबिक,जो लोग पहले खाए हुए खाने के पचने के बाद दूसरा खाना खाते हैं वो हमेशा हेल्दी रहते हैं. आचार्य चाणक्य के मुताबिक, खाना पचने के बाद कुछ भी खाना चाहिए. बिना भूख के कुछ भी नहीं खाना चाहिए.

तो अगर आप भी हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-



बैलेंस डाइट लेना- इसमें आधी प्लेट फल और सब्जियां, एक चौथाई अनाज (जैसे गेहूं, जौ, ब्राउन राइस) और बाकी एक चौथाई प्रोटीन (मांस, मछली या अंडे) होना चाहिए. साथ ही, खूब पानी पिएं और फास्ट फूड या शुगरी ड्रिंक्स से बचें.



नमक और चीनी कम खाएं- ज्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ज्यादा चीनी से डायबिटीज का खतरा रहता है. फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चिप्स आदि में पोषक तत्वों की कमी होती है और ये मोटापा व हार्ट डिजीज बढ़ाते हैं.



शराब और स्मोकिंग से दूर रहें- शराब और स्मोकिंग करने से हार्ट डिजीज, लिवर और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.



रोज़ाना एक्सरसाइज करें - तेज़ चलना, योग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें. इससे दिल, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मेंटल हेल्थ बेहतर रहती है और मोटापा कंट्रोल होता है.

